Салон красоты, работающий с косметикой Tegor

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Новая Рязаночка
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 18:08

Салон красоты, работающий с косметикой Tegor

Сообщение Новая Рязаночка » Сегодня, 18:19

Девочки, добрый день, я тут новенькая.Принимайте в свои ряды! :) :)
Мужа направили в Рязань работать, и я с мелкими с ним
Сами из Иркутска. Сейчас уже немного улеглись все дела с переездом. есть чуть времени для себя

У посещающих салоны красоты и косметологов хотела узнать, есть ли косметологи или салоны работающие с косметикой Tegor? :?: Дома я в салоне в качестве проф.уходовых процедур использовала эту марку, для кожи оказалась очень удачной. Кожа смешанная, подобрались средства идеально. В общем ни на что менять не хочется.
Сейчас хотела бы на пилинг успеть у Tegora, хотя понимаю, припозднилась.
В общем, буду благодарна адресами и телефончиками косметологов.
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