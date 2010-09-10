Сообщение Новая Рязаночка » Сегодня, 18:19

Девочки, добрый день, я тут новенькая.Принимайте в свои ряды!Мужа направили в Рязань работать, и я с мелкими с нимСами из Иркутска. Сейчас уже немного улеглись все дела с переездом. есть чуть времени для себяУ посещающих салоны красоты и косметологов хотела узнать, есть ли косметологи или салоны работающие с косметикой Tegor?Дома я в салоне в качестве проф.уходовых процедур использовала эту марку, для кожи оказалась очень удачной. Кожа смешанная, подобрались средства идеально. В общем ни на что менять не хочется.Сейчас хотела бы на пилинг успеть у Tegora, хотя понимаю, припозднилась.В общем, буду благодарна адресами и телефончиками косметологов.