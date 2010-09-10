Салон красоты, работающий с косметикой Tegor
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 май 2017, 18:08
Салон красоты, работающий с косметикой Tegor
Девочки, добрый день, я тут новенькая.Принимайте в свои ряды!
Мужа направили в Рязань работать, и я с мелкими с ним
Сами из Иркутска. Сейчас уже немного улеглись все дела с переездом. есть чуть времени для себя
У посещающих салоны красоты и косметологов хотела узнать, есть ли косметологи или салоны работающие с косметикой Tegor? Дома я в салоне в качестве проф.уходовых процедур использовала эту марку, для кожи оказалась очень удачной. Кожа смешанная, подобрались средства идеально. В общем ни на что менять не хочется.
Сейчас хотела бы на пилинг успеть у Tegora, хотя понимаю, припозднилась.
В общем, буду благодарна адресами и телефончиками косметологов.
Мужа направили в Рязань работать, и я с мелкими с ним
Сами из Иркутска. Сейчас уже немного улеглись все дела с переездом. есть чуть времени для себя
У посещающих салоны красоты и косметологов хотела узнать, есть ли косметологи или салоны работающие с косметикой Tegor? Дома я в салоне в качестве проф.уходовых процедур использовала эту марку, для кожи оказалась очень удачной. Кожа смешанная, подобрались средства идеально. В общем ни на что менять не хочется.
Сейчас хотела бы на пилинг успеть у Tegora, хотя понимаю, припозднилась.
В общем, буду благодарна адресами и телефончиками косметологов.
Re: Салон красоты, работающий с косметикой Tegor
Профессиональную косметику действительно довольно сложно использовать, поэтому и приходится ходить по салонам. Я сама знаю только один бренд профессиональной косметики, которую легко использовать самостоятельно. Это косметика sleek https://paradpomad.ru/brands/sleek-makeup/ , сама я ее регулярно покупаю в интернете, причем цена не кусается
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