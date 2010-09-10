Обстановка ради дома по бросовым ценам
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Обстановка ради дома по бросовым ценам
Тут можно докупать качественную мебель для дома и офиса. Бесплатная доставка, возможен самовывоз, оплата сообразно факту получения товара! .
Заказ доступен на подтвержденном официальном сайте: http://mebel-mu.ru
Они работают круглосуточно – принимают заказы.
Цены вкусные, без пафоса.
Мы с женой покупали там в в магазине кухню –состояние шикарное.
Заказ доступен на подтвержденном официальном сайте: http://mebel-mu.ru
Они работают круглосуточно – принимают заказы.
Цены вкусные, без пафоса.
Мы с женой покупали там в в магазине кухню –состояние шикарное.
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- 167.gif (2.86 КБ) 26 просмотров
Вот ссылка: http://mebel-mu.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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