Обстановка ради дома по бросовым ценам

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Waltermus
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 06:34

Обстановка ради дома по бросовым ценам

Сообщение Waltermus » Сегодня, 09:56

Тут можно докупать качественную мебель для дома и офиса. Бесплатная доставка, возможен самовывоз, оплата сообразно факту получения товара! .
Заказ доступен на подтвержденном официальном сайте: http://mebel-mu.ru
Они работают круглосуточно – принимают заказы.
Цены вкусные, без пафоса.
Мы с женой покупали там в в магазине кухню –состояние шикарное.
Вложения
167.gif
167.gif (2.86 КБ) 26 просмотров
Вот ссылка: http://mebel-mu.ru
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