Нужен совет в плане ремонта)
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Нужен совет в плане ремонта)
Друзья, сделали с супругой ремонт в детской недавно. Посоветуйте пожалуйста хорошую люстру туда. Заранее благодарен.
Re: Нужен совет в плане ремонта)
Это вам надо смотреть в интернет магазинах. Там удобно в том плане, что вы видите пример, соотносите его с общим стилем комнаты, смотрите цену и покупаете) все просто. И вариантов там много.
Re: Нужен совет в плане ремонта)
В интернет магазинах присматривались, но не особо нам понравились варианты. Нам главное, чтобы люстра была безопасна, не утомляла глаза ребенку. Та и потолок у нас там натяжной. Надо что-то для этого потолка еще подобрать.
Re: Нужен совет в плане ремонта)
Я Вас понял. Все равно ищите в сети. Рано или поздно наткнетесь на отличный вариант, который Вам понравится. Насчет безопасности и вашего потолка, то могу сказать, что вам отлично подойдут светодиодные потолочные люстры. Светодиоды в них не мерцают, а потому будут очень удобны для глаз и ваших, и вашего ребенка. Также они подойдут для натяжного потолка. Поищите, посмотрите, спросите может у дизайнеров, может они что-нибудь подскажут. Вот тут кстати можете посмотреть варианты люстр http://svetplaza.ru/market/lustry_potol ... todiodnye/. Или здесь http://mebelion.ru . Не забудьте так же про общий стиль детской комнаты, чтобы люстра хорошо вписалась в общий план.
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