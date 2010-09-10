Сообщение Buzalas » Сегодня, 15:17

В общем, суть состоит в следующем. Я был у врача, он меня отлично обследовал. Назначил мне медикаментозный курс лечения. Сказал, что должно помочь. Я просто хотел узнать, может есть еще какие-то методы эффективные. А насчет названия, то Вы совершенно правы, в современной медицине именно такое название применяется к этой болезни.