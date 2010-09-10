Аденома предстательной железы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Аденома предстательной железы
Друзья, кто в своей жизни слышал или сталкивался с этим недугом? Что можете посоветовать?
Re: Аденома предстательной железы
Это заболевание часто сейчас называют совсем по другому. Слышал название "доброкачественная гиперплазия предстательной железы". Я так понимаю, Вы спрашиваете советы по лечению. Тут важно определить какая стадия у вас. От этого и будут зависеть методы и особенности лечения.
Re: Аденома предстательной железы
В общем, суть состоит в следующем. Я был у врача, он меня отлично обследовал. Назначил мне медикаментозный курс лечения. Сказал, что должно помочь. Я просто хотел узнать, может есть еще какие-то методы эффективные. А насчет названия, то Вы совершенно правы, в современной медицине именно такое название применяется к этой болезни.
Re: Аденома предстательной железы
То, что Вы провели хорошее обследование, это плюс огромный. Так всегда легче понять все нюансы болезни, и в следствии этого легче ее лечить. Насчет методов более эффективных, то скажу Вам одно. Ни в коем случае, не делайте ничего без ведома лечащего врача. Насколько я понимаю, медикаментозное лечение - это более консервативный и общепринятый метод. Но существуют также и другие методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Можете почитать, кстати, об этом https://prostatilen.ru/dobrokachestvenn ... j-zhelezy/ Подходов к лечению достаточно, но важно следовать назначениям врача, он лучше ориентируется в ситуации. Так что не переживайте, принимайте таблетки, правильно питайтесь и все должно быть хорошо.
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