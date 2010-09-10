Аденома предстательной железы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5821
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Аденома предстательной железы

Сообщение ivanes » Вчера, 20:05

После пребывания в Урологии 11 больницы познал многое об аденоме.
Познал метод забора биопсии. На пальце кольцо,к которой приварена трубочка. Пальцем нащупывают опухоль,прижимают и в трубочку даим. 2 мм вставляют длинную иглу соединенную со специальным шприцем. Пролом в игле уже есть материал.Его надо оторвать от опухоли. Шприц засасывает материал в иглу.Надо выровнить давление внутри иглы с наружным.Есть на шприце кнопка для этого. Потом из иглы выдавливают забранный материал и делают
исследования на предмет доброкачественности аденомы.Гистология и цитология.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11155
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Аденома предстательной железы

Сообщение UNCLE1911 » 39 минут назад

Вон оно что! Страсть то жуткая какая, мистер Эбунец.
Но ты уже вроде не оплодотворитель, можно же успокоиться. Или нет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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