Аденома предстательной железы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Аденома предстательной железы
После пребывания в Урологии 11 больницы познал многое об аденоме.
Познал метод забора биопсии. На пальце кольцо,к которой приварена трубочка. Пальцем нащупывают опухоль,прижимают и в трубочку даим. 2 мм вставляют длинную иглу соединенную со специальным шприцем. Пролом в игле уже есть материал.Его надо оторвать от опухоли. Шприц засасывает материал в иглу.Надо выровнить давление внутри иглы с наружным.Есть на шприце кнопка для этого. Потом из иглы выдавливают забранный материал и делают
исследования на предмет доброкачественности аденомы.Гистология и цитология.
Познал метод забора биопсии. На пальце кольцо,к которой приварена трубочка. Пальцем нащупывают опухоль,прижимают и в трубочку даим. 2 мм вставляют длинную иглу соединенную со специальным шприцем. Пролом в игле уже есть материал.Его надо оторвать от опухоли. Шприц засасывает материал в иглу.Надо выровнить давление внутри иглы с наружным.Есть на шприце кнопка для этого. Потом из иглы выдавливают забранный материал и делают
исследования на предмет доброкачественности аденомы.Гистология и цитология.
Re: Аденома предстательной железы
Вон оно что! Страсть то жуткая какая, мистер Эбунец.
Но ты уже вроде не оплодотворитель, можно же успокоиться. Или нет?
Но ты уже вроде не оплодотворитель, можно же успокоиться. Или нет?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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