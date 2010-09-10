Сообщение ivanes » Вчера, 20:05

После пребывания в Урологии 11 больницы познал многое об аденоме.

Познал метод забора биопсии. На пальце кольцо,к которой приварена трубочка. Пальцем нащупывают опухоль,прижимают и в трубочку даим. 2 мм вставляют длинную иглу соединенную со специальным шприцем. Пролом в игле уже есть материал.Его надо оторвать от опухоли. Шприц засасывает материал в иглу.Надо выровнить давление внутри иглы с наружным.Есть на шприце кнопка для этого. Потом из иглы выдавливают забранный материал и делают

исследования на предмет доброкачественности аденомы.Гистология и цитология.