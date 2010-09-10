Онлайн игры
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Онлайн игры
Друзья, посоветуйте пожалуйста хорошие онлайн игры с клиентом) Буду очень признателен вам)
Re: Онлайн игры
А какие жанры вы предпочитаете?
Re: Онлайн игры
Очень люблю играть в MMORPG, стратегии. Так же довольно таки часто играю в головоломки. Но если с последними например у меня проблем нету (я имею поиск подобных игр), то с мморпг играми постоянные) Посоветуйте что-нибудь толковое)
Re: Онлайн игры
Я головоломки тоже очень люблю, заставляют мозг работать на полную катушку) Советую кстати игру под названием Каннареджо, очень хорошая. Насчет MMORPG и стратегий, то хотел бы вам посоветовать смотреть рейтинги и обзоры на ютубе например. Это очень помогает при выборе игры. Новые онлайн игры мморпг с клиентом выходят довольно таки часто, а играть во все подряд тоже не вариант, сами понимаете. Можете кстати вот тут посмотреть примеры клиентских игр https://www.gamexp.ru/client-games/ Мне лично очень нравятся Astro Lords и Rappelz. Очень хорошая графика там, интересный сюжет, и играть приятно.
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