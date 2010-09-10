Онлайн игры

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Buzalas
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 14:24

Онлайн игры

Сообщение Buzalas » Сегодня, 15:30

Друзья, посоветуйте пожалуйста хорошие онлайн игры с клиентом) Буду очень признателен вам)
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baAsss
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вчера, 18:37

Re: Онлайн игры

Сообщение baAsss » Сегодня, 15:34

А какие жанры вы предпочитаете?
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Buzalas
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 14:24

Re: Онлайн игры

Сообщение Buzalas » Сегодня, 15:41

Очень люблю играть в MMORPG, стратегии. Так же довольно таки часто играю в головоломки. Но если с последними например у меня проблем нету (я имею поиск подобных игр), то с мморпг играми постоянные) Посоветуйте что-нибудь толковое)
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baAsss
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Вчера, 18:37

Re: Онлайн игры

Сообщение baAsss » Сегодня, 15:45

Я головоломки тоже очень люблю, заставляют мозг работать на полную катушку) Советую кстати игру под названием Каннареджо, очень хорошая. Насчет MMORPG и стратегий, то хотел бы вам посоветовать смотреть рейтинги и обзоры на ютубе например. Это очень помогает при выборе игры. Новые онлайн игры мморпг с клиентом выходят довольно таки часто, а играть во все подряд тоже не вариант, сами понимаете. Можете кстати вот тут посмотреть примеры клиентских игр https://www.gamexp.ru/client-games/ Мне лично очень нравятся Astro Lords и Rappelz. Очень хорошая графика там, интересный сюжет, и играть приятно.
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