Сообщение Buzalas » Сегодня, 15:41

Очень люблю играть в MMORPG, стратегии. Так же довольно таки часто играю в головоломки. Но если с последними например у меня проблем нету (я имею поиск подобных игр), то с мморпг играми постоянные) Посоветуйте что-нибудь толковое)