Художественная гимнастика

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Ольга Бронникова
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 18:22

Художественная гимнастика

Сообщение Ольга Бронникова » Вчера, 18:24

Есть ли в Рязани секции художественной гимнастики для взрослых?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11155
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Художественная гимнастика

Сообщение UNCLE1911 » 23 минуты назад

Ольга Бронникова писал(а):Есть ли в Рязани секции художественной гимнастики для взрослых?

А вы сделаете шпагат в прыжке? Это 2 юношеский разряд.
А "колбаску"?
Вы чего от этой секции хотите? И за какую сумму?
Но думаю, сейчас просто пойдет рекламка))))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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