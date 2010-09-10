Сообщение UNCLE1911 » 23 минуты назад

Ольга Бронникова писал(а): Есть ли в Рязани секции художественной гимнастики для взрослых?

А вы сделаете шпагат в прыжке? Это 2 юношеский разряд.А "колбаску"?Вы чего от этой секции хотите? И за какую сумму?Но думаю, сейчас просто пойдет рекламка))))