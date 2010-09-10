Художественная гимнастика
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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- Зарегистрирован: Вчера, 18:22
Художественная гимнастика
Есть ли в Рязани секции художественной гимнастики для взрослых?
Re: Художественная гимнастика
Ольга Бронникова писал(а):Есть ли в Рязани секции художественной гимнастики для взрослых?
А вы сделаете шпагат в прыжке? Это 2 юношеский разряд.
А "колбаску"?
Вы чего от этой секции хотите? И за какую сумму?
Но думаю, сейчас просто пойдет рекламка))))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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