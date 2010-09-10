Мировые новости

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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DanielLurne
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:20

Мировые новости

Сообщение DanielLurne » Сегодня, 16:35

Привет всем участникам! Интересный у вас сайт

Что думаете по этим новостям?
http://electek.ru/news/10627-shetyna-se ... -nato.html
Перенесены сроки прекращения теплоснабжения объектов Минобороны в Архангельске и Северодвинске
Репортаж ANNA NEWS с севера Алеппо http://electek.ru/news/15410-reportazh- ... leppo.html
Турецкая авиация оказала поддержку боевикам &quot;Исламского государства&quot; http://electek.ru/news/8673-tureckaya-a ... rstva.html
ещё тут много интересного: новороссия твитер http://electek.ru/
http://electek.ru/news/4790-chistaya-pribyl-eesk-v-2013g-snizilas-na-63.html
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