Сообщение DanielLurne » Сегодня, 16:35

Репортаж ANNA NEWS с севера Алеппо

Турецкая авиация оказала поддержку боевикам "Исламского государства"

новороссия твитер

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