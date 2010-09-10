The plane almost fell during takeoff

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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KennethSwarM
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 10:36

The plane almost fell during takeoff

Сообщение KennethSwarM » 22 минуты назад

The plane almost fell during takeoff https://www.youtube.com/watch?v=46Z2khMx9XI
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120.gif
120.gif (3.44 КБ) 11 просмотров
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