Продам дачу, Михайловский р-н, 15+15 соток
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Продам дачу, Михайловский р-н, 15+15 соток
Продается от СОБСТВЕННИКА дачный участок (15+15) соток в тихом, красивом месте.
На участке растут яблони, вишня, малина, крыжовник, слива и др. деревья и кустарники, имеется колодец.
ГАЗ по границе участка, до дачи идет асфальтовая дорога.
Дом с целым, несгнившим полом, крыша не протекает, проведено электричество. Водопровода нет.
От Москвы скоростная дорога М4 (Москва-Дон) с платным участком (21-73 км).
Участок расположен в 200 км от Москвы,
14 км до Михайлова, 60 км до Рязани,
2 км до ж/д ст. «Виленки».
Ходят автобусы м. Красногвардейская-Михайлов.
Площадь дома примерно 145 м2, 2 этажа
Продаю по кадастровой стоимости.
Телефон 8 906 033 7710, 8 982 445 4503
Просьба звонить с 9 до 19 часов.
Фотографии можно посмотреть здесь https://www.avito.ru/mihaylov/doma_dach ... _819941541
На участке растут яблони, вишня, малина, крыжовник, слива и др. деревья и кустарники, имеется колодец.
ГАЗ по границе участка, до дачи идет асфальтовая дорога.
Дом с целым, несгнившим полом, крыша не протекает, проведено электричество. Водопровода нет.
От Москвы скоростная дорога М4 (Москва-Дон) с платным участком (21-73 км).
Участок расположен в 200 км от Москвы,
14 км до Михайлова, 60 км до Рязани,
2 км до ж/д ст. «Виленки».
Ходят автобусы м. Красногвардейская-Михайлов.
Площадь дома примерно 145 м2, 2 этажа
Продаю по кадастровой стоимости.
Телефон 8 906 033 7710, 8 982 445 4503
Просьба звонить с 9 до 19 часов.
Фотографии можно посмотреть здесь https://www.avito.ru/mihaylov/doma_dach ... _819941541
1 сообщение • Страница 1 из 1
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