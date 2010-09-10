yaca
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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yaca
Ваш автомобиль Volvo не будет доставлять хлопот, если регулярно проводить техническое обслуживание по регламенту в Вольво за 12490* рублей!
До окончания акции осталось:Данная акция имеет ограниченный срок действия. Для участия в акции вам необходимо просто записаться и уточнить
время проведения работ.Выберите удобный для вас офис — метро Полежаевское или город Мытищи.ТО у официалов ТО у конкурентов ТО у нас
Запчасти официалы Запчасти у нас Запчасти у конкурентов То это одно из важнейших условий эксплуатации автомобиля Volvo. Сделай его
качественно и недорого! мы предлагаем вам отличные условия взаимодействия с нами! Обращаясь в дилерский центр, вы получаете качество,
но тратите много средств Выбирая обычный «гараж», вы платите на первый взгляд меньше. Но получаете низкое качество. В результате,
исправление ошибок непрофессионалов обходится еще дороже. Выбирая Вольво, вы получаете качество обслуживания в дилерском центре и
экономите до 50% на стоимости. Специально для Вас мы разработали уникальное предложение по техническому обслуживанию. Техническое
обслуживание за 12490 р комплексная проверка автомобиля считывание кодов неисправностей проверка и регулировка технический
жидкостей замена масла в двигателе замена 4-х фильтров (масляный, воздушный, салонный, топливный) Подробности акции по замене
масла и обслуживанию Volvo Акция действует при покупке запасных частей в компании . ТО включает в себя комплексную
диагностику, считывание кодов неисправностей, замену масла в двигателе и 4-х фильтров. Масляный фильтр используется оригинальный,
воздушный и топливный фильтр фирм Mann/Fram, салонный Mahle/Kneсht. Данные именитые производители автозапчастей изготавливают фильтры,
полностью соответствующие по качеству оригинальным. Мы не устанавливаем в Ваш автомобиль самые дешевые фильтры.
Мы ставим качественные и экономим ваши деньги. Стоимость технического обслуживания включается замена масла по акции на Вольво (Volvo) C30,
S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 с двигателем, рабочим объемом двигателя до 2500 см3, составит 12490 рублей.Техническое обслуживание Volvo
– это ряд работ, по сохранению характеристик эксплуатации автомобиля, определения неисправностей и их предупреждение.Современные
автомобили Volvo C30, S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 имеют регламент технического обслуживания каждые 20 т.км и 1 раз в год
(в зависимости от того, что наступит раньше).Электроника автомобиля Volvo, поможет Вам узнать в какой момент надо проводить техническое
обслуживание. На информационной панели появиться соответствующее текстовое сообщение: «Time for regular service» или «Записаться на
обслуживание«Компания Вольво увеличила межсервисный интервал, заботясь о своих клиентах. Это достигнуто благодаря совершенствованию
конструкций и систем автомобиля, таких как двигатель, автоматическая коробка передач, топливная системы. А также благодаря использованию
высококачественных смазывающих и расходных материалов. Никаких отличий при замена масла вольво s60 вольво хс90 не существует.
Полный перечень регламентных работ по маркам автомобилей Volvo Volvo S/V40, S60, V70, XC70, S80, XC90, S40/V50 (2004-),
Volvo S40(08-), V50(08-), C30(08-), C70(08-) Volvo S60(08-09), S60/V60(11-), S80(07-), XC60, V70/XC70(08-) Volvo XC90(08-)
Отремонтируй свой VOLVO с выгодой Бесплатный контроль Вашего Вольво по 52 точкам Подробнее Ремонт заднего редуктора со скидкой! Подробнее
Мы выполним ТО* на Вашем Вольво за 12490 рублей Подробнее
До окончания акции осталось:Данная акция имеет ограниченный срок действия. Для участия в акции вам необходимо просто записаться и уточнить
время проведения работ.Выберите удобный для вас офис — метро Полежаевское или город Мытищи.ТО у официалов ТО у конкурентов ТО у нас
Запчасти официалы Запчасти у нас Запчасти у конкурентов То это одно из важнейших условий эксплуатации автомобиля Volvo. Сделай его
качественно и недорого! мы предлагаем вам отличные условия взаимодействия с нами! Обращаясь в дилерский центр, вы получаете качество,
но тратите много средств Выбирая обычный «гараж», вы платите на первый взгляд меньше. Но получаете низкое качество. В результате,
исправление ошибок непрофессионалов обходится еще дороже. Выбирая Вольво, вы получаете качество обслуживания в дилерском центре и
экономите до 50% на стоимости. Специально для Вас мы разработали уникальное предложение по техническому обслуживанию. Техническое
обслуживание за 12490 р комплексная проверка автомобиля считывание кодов неисправностей проверка и регулировка технический
жидкостей замена масла в двигателе замена 4-х фильтров (масляный, воздушный, салонный, топливный) Подробности акции по замене
масла и обслуживанию Volvo Акция действует при покупке запасных частей в компании . ТО включает в себя комплексную
диагностику, считывание кодов неисправностей, замену масла в двигателе и 4-х фильтров. Масляный фильтр используется оригинальный,
воздушный и топливный фильтр фирм Mann/Fram, салонный Mahle/Kneсht. Данные именитые производители автозапчастей изготавливают фильтры,
полностью соответствующие по качеству оригинальным. Мы не устанавливаем в Ваш автомобиль самые дешевые фильтры.
Мы ставим качественные и экономим ваши деньги. Стоимость технического обслуживания включается замена масла по акции на Вольво (Volvo) C30,
S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 с двигателем, рабочим объемом двигателя до 2500 см3, составит 12490 рублей.Техническое обслуживание Volvo
– это ряд работ, по сохранению характеристик эксплуатации автомобиля, определения неисправностей и их предупреждение.Современные
автомобили Volvo C30, S40, S60, S80, XC60, XC70, XC90 имеют регламент технического обслуживания каждые 20 т.км и 1 раз в год
(в зависимости от того, что наступит раньше).Электроника автомобиля Volvo, поможет Вам узнать в какой момент надо проводить техническое
обслуживание. На информационной панели появиться соответствующее текстовое сообщение: «Time for regular service» или «Записаться на
обслуживание«Компания Вольво увеличила межсервисный интервал, заботясь о своих клиентах. Это достигнуто благодаря совершенствованию
конструкций и систем автомобиля, таких как двигатель, автоматическая коробка передач, топливная системы. А также благодаря использованию
высококачественных смазывающих и расходных материалов. Никаких отличий при замена масла вольво s60 вольво хс90 не существует.
Полный перечень регламентных работ по маркам автомобилей Volvo Volvo S/V40, S60, V70, XC70, S80, XC90, S40/V50 (2004-),
Volvo S40(08-), V50(08-), C30(08-), C70(08-) Volvo S60(08-09), S60/V60(11-), S80(07-), XC60, V70/XC70(08-) Volvo XC90(08-)
Отремонтируй свой VOLVO с выгодой Бесплатный контроль Вашего Вольво по 52 точкам Подробнее Ремонт заднего редуктора со скидкой! Подробнее
Мы выполним ТО* на Вашем Вольво за 12490 рублей Подробнее
1 сообщение • Страница 1 из 1
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