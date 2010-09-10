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bilstesyn Гость RZN.info Сообщения: 5 Зарегистрирован: 53 минуты назад Викинг смотреть онлайн (HD) 2017 HPHbk Цитата Сообщение bilstesyn » 16 минут назад







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Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…































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