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bilstesyn Гость RZN.info Сообщения: 22 Зарегистрирован: Вчера, 23:52 Мумия смотреть онлайн (HD) 2017 bGvk Цитата Сообщение bilstesyn » 12 минут назад









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Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.



В главных ролях:

София Бутелла

Том Круз

Аннабелль Уоллис

Рассел Кроу



В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.

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Мумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском tnzO32X Мумия 2017 смотреть фильм в hd---->>> Смотреть тут Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.В главных ролях:София БутеллаТом КрузАннабелль УоллисРассел КроуВ центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.2nNmkLcL Мумия смотреть онлайн HD фильм F35x7fzEeHuuG1 Мумия смотреть онлайн 2017 в хорошем качестве CqPoJOuFDgs1n Мумия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 RnJKE0CCvUtlDL Мумия смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеWefYcМумия новые фильмы 2017 года смотреть онлайн O3zvbZQTbLI8 Мумия смотреть фильм 2017 онлайн в качестве бесплатно eHpogZМумия смотреть онлайн качество новые фильмы ZsOmwHt5jvco9 Мумия фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии Z1TuALFМумия фильмы 2017 смотреть онлайн лучшие новинки кино iPONheU6TzqbU Мумия смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн yDp4bМумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском tnzO32X Вернуться к началу

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