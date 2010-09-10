О не простых отношениях брата и сестры

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Rhodahot
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 май 2017, 02:34

О не простых отношениях брата и сестры

Сообщение Rhodahot » Сегодня, 16:25

Брат у сестры хотел попросить прощенья, но закончилось это вовсе не тем, как он ожидал
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