НЛП Практик в Рязани. Подробности
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 01:23
- Контактная информация:
НЛП Практик в Рязани. Подробности
Институт Социальной Динамики анонсирует:
НЛП Практик для бизнеса: управлять, договариваться, убеждать
3-16 июня 2017
г. Рязань
Площадь Соборная, 2
Сертификационный тренинг НЛП-Практик, интенсив.
20% теория / 80% практика
Базовые техники НЛП в бизнесе. В основе тренинга лежит уникальная авторская модель успешной социальной коммуникации OSCAR. Отличительной особенностью этой модели является подход к социальной жизни в общем, и к каждым конкретным переговорам в частности как к бизнес-процессу, что позволяет:
• Отслеживать свою эффективность на каждом шаге, конверсию между уровнями социальной воронки;
• Знать, что, где и как нужно улучшить с помощью самых действенных методик НЛП, чтобы достичь результата:
Результат
Результатом успешной социальной коммуникацией в бизнесе по модели O.S.C.A.R. является следующее:
1. О.: Вы создали личный бренд, сформулировали УТП, реализовали стратегии продвижения, создающие такой Ваш образ в информационном пространстве/в деловом сообществе/в отрасли, что те, кто вам нужен, становятся сами заинтересованы в Вас. Они проявляют к Вам интерес: звонят, приходят, спрашивают, первыми начинают коммуникацию с Вами.
2. S.: Вы создали свою экспертность и лидерство. В группе/в коллективе/на конференции вас воспринимают как авторитет, проявляют уважение, обращаются с вопросами, спрашивают совета, выдвигают, приглашают. На Вас направлено внимание, к Вашему мнению прислушиваются, вас интервьюируют, ваши рекомендации выполняют.
3. С.: Вы заслужили доверие. У потенциального партнера исчезают сомнения в том, чтобы иметь с вами дело, создается уверенность в том что вы не подведете, что Вы хорошо понимаете чего хочет и чего не хочет Ваш партнер и хотите того же самого.
4. А.: Вы произвели закрытие сделки/взятие цели. Состоялась продажа, подписан контракт, заключен договор, появился новый партнер/друг. Условия договоренностей выполняются.
5. R.: Вы создали Долговременные отношения, сотрудничество. У вас покупают больше, покупают второй раз/и далее, вас рекомендуют, стремятся расширить и углубить взаимовыгодное партнерство с Вами.
Подробнее
об инструментах достижения этого результата, о программе тренинга, о модели O.S.C.A.R., а так же условия и отзывы смотрите: http://praktik-nlp.ru/
НЛП Практик для бизнеса: управлять, договариваться, убеждать
3-16 июня 2017
г. Рязань
Площадь Соборная, 2
Сертификационный тренинг НЛП-Практик, интенсив.
20% теория / 80% практика
Базовые техники НЛП в бизнесе. В основе тренинга лежит уникальная авторская модель успешной социальной коммуникации OSCAR. Отличительной особенностью этой модели является подход к социальной жизни в общем, и к каждым конкретным переговорам в частности как к бизнес-процессу, что позволяет:
• Отслеживать свою эффективность на каждом шаге, конверсию между уровнями социальной воронки;
• Знать, что, где и как нужно улучшить с помощью самых действенных методик НЛП, чтобы достичь результата:
Результат
Результатом успешной социальной коммуникацией в бизнесе по модели O.S.C.A.R. является следующее:
1. О.: Вы создали личный бренд, сформулировали УТП, реализовали стратегии продвижения, создающие такой Ваш образ в информационном пространстве/в деловом сообществе/в отрасли, что те, кто вам нужен, становятся сами заинтересованы в Вас. Они проявляют к Вам интерес: звонят, приходят, спрашивают, первыми начинают коммуникацию с Вами.
2. S.: Вы создали свою экспертность и лидерство. В группе/в коллективе/на конференции вас воспринимают как авторитет, проявляют уважение, обращаются с вопросами, спрашивают совета, выдвигают, приглашают. На Вас направлено внимание, к Вашему мнению прислушиваются, вас интервьюируют, ваши рекомендации выполняют.
3. С.: Вы заслужили доверие. У потенциального партнера исчезают сомнения в том, чтобы иметь с вами дело, создается уверенность в том что вы не подведете, что Вы хорошо понимаете чего хочет и чего не хочет Ваш партнер и хотите того же самого.
4. А.: Вы произвели закрытие сделки/взятие цели. Состоялась продажа, подписан контракт, заключен договор, появился новый партнер/друг. Условия договоренностей выполняются.
5. R.: Вы создали Долговременные отношения, сотрудничество. У вас покупают больше, покупают второй раз/и далее, вас рекомендуют, стремятся расширить и углубить взаимовыгодное партнерство с Вами.
Подробнее
об инструментах достижения этого результата, о программе тренинга, о модели O.S.C.A.R., а так же условия и отзывы смотрите: http://praktik-nlp.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей