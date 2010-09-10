Сообщение SvetlanaValori » 33 минуты назад

НЛП Практик для бизнеса: управлять, договариваться, убеждать



Результат

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Институт Социальной Динамики анонсирует:3-16 июня 2017г. РязаньПлощадь Соборная, 2Сертификационный тренинг НЛП-Практик, интенсив.20% теория / 80% практикаБазовые техники НЛП в бизнесе. В основе тренинга лежит уникальная авторская модель успешной социальной коммуникации OSCAR. Отличительной особенностью этой модели является подход к социальной жизни в общем, и к каждым конкретным переговорам в частности как к бизнес-процессу, что позволяет:• Отслеживать свою эффективность на каждом шаге, конверсию между уровнями социальной воронки;• Знать, что, где и как нужно улучшить с помощью самых действенных методик НЛП, чтобы достичь результата:Результатом успешной социальной коммуникацией в бизнесе по модели O.S.C.A.R. является следующее:1. О.: Вы создали личный бренд, сформулировали УТП, реализовали стратегии продвижения, создающие такой Ваш образ в информационном пространстве/в деловом сообществе/в отрасли, что те, кто вам нужен, становятся сами заинтересованы в Вас. Они проявляют к Вам интерес: звонят, приходят, спрашивают, первыми начинают коммуникацию с Вами.2. S.: Вы создали свою экспертность и лидерство. В группе/в коллективе/на конференции вас воспринимают как авторитет, проявляют уважение, обращаются с вопросами, спрашивают совета, выдвигают, приглашают. На Вас направлено внимание, к Вашему мнению прислушиваются, вас интервьюируют, ваши рекомендации выполняют.3. С.: Вы заслужили доверие. У потенциального партнера исчезают сомнения в том, чтобы иметь с вами дело, создается уверенность в том что вы не подведете, что Вы хорошо понимаете чего хочет и чего не хочет Ваш партнер и хотите того же самого.4. А.: Вы произвели закрытие сделки/взятие цели. Состоялась продажа, подписан контракт, заключен договор, появился новый партнер/друг. Условия договоренностей выполняются.5. R.: Вы создали Долговременные отношения, сотрудничество. У вас покупают больше, покупают второй раз/и далее, вас рекомендуют, стремятся расширить и углубить взаимовыгодное партнерство с Вами.об инструментах достижения этого результата, о программе тренинга, о модели O.S.C.A.R., а так же условия и отзывы смотрите: