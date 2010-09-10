Как сделать оригинальный подарок?

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mansukesowil
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 38 минут назад

Как сделать оригинальный подарок?

Сообщение mansukesowil » 34 минуты назад

Надоело дарить банальные подарки?
Хочешь подарить, что-то особенное?
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Как минимум появятся новые идеи для создания уникального и неповторимого подарка.
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