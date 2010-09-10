Как сделать оригинальный подарок?
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 38 минут назад
Как сделать оригинальный подарок?
Надоело дарить банальные подарки?
Хочешь подарить, что-то особенное?
Удели пять минут своего времени и посети сайт "MaxEm".
Как минимум появятся новые идеи для создания уникального и неповторимого подарка.
Эта компания предлагает приобрести подарочные сертификаты ( мероприятия : прыжки с парашютом, стрельба и многое другое.) по весьма разумным ценам и гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту.
Стоит отметить, что если по какой-то причине вы передумали дарить сертификат, то MaxEm вернёт вам деньги.
http://maxem.ru
Хочешь подарить, что-то особенное?
Удели пять минут своего времени и посети сайт "MaxEm".
Как минимум появятся новые идеи для создания уникального и неповторимого подарка.
Эта компания предлагает приобрести подарочные сертификаты ( мероприятия : прыжки с парашютом, стрельба и многое другое.) по весьма разумным ценам и гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту.
Стоит отметить, что если по какой-то причине вы передумали дарить сертификат, то MaxEm вернёт вам деньги.
http://maxem.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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