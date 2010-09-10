Сообщение mansukesowil » 34 минуты назад

Надоело дарить банальные подарки?Хочешь подарить, что-то особенное?Удели пять минут своего времени и посети сайт "MaxEm".Как минимум появятся новые идеи для создания уникального и неповторимого подарка.Эта компания предлагает приобрести подарочные сертификаты ( мероприятия : прыжки с парашютом, стрельба и многое другое.) по весьма разумным ценам и гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту.Стоит отметить, что если по какой-то причине вы передумали дарить сертификат, то MaxEm вернёт вам деньги.