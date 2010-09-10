Сообщение Новая Рязаночка » 12 минут назад

Добрый день, обращаюсь за помощью.

У свекрови рак молочной железы 2 стадии. Мы сами переехали из Иркутска недавно, она там. Там в онкодиспансере областном ей мягко говоря намекнул, что химия в ее случае ненадолго ей существование продлит, ибо метастазы уже в кости пошли. Сейчас думаем перевозить ее к себе в Рязань, лечить тут, или куда-то везти к знающим врачам.

Вопроса два: к какому онкологу в Рязани можно обратиться без свекрови пока с ее документами на консультацию? Второй вопрос задам онкологу, если поможете его здесь найти, и может кто знает, слышал. Есть метод лечения общая электромагнитная гипертермия, нам в Иркутске про него вскользь сказали, что ей и лечат им эффективно рак молочной железы. Но видимо там не лечат,подробностей не дала врач. Кто-то его применял?

Заранее благодарна за ваши ответы.