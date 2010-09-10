Лечение рака молочной железы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 май 2017, 18:08
Лечение рака молочной железы
Добрый день, обращаюсь за помощью.
У свекрови рак молочной железы 2 стадии. Мы сами переехали из Иркутска недавно, она там. Там в онкодиспансере областном ей мягко говоря намекнул, что химия в ее случае ненадолго ей существование продлит, ибо метастазы уже в кости пошли. Сейчас думаем перевозить ее к себе в Рязань, лечить тут, или куда-то везти к знающим врачам.
Вопроса два: к какому онкологу в Рязани можно обратиться без свекрови пока с ее документами на консультацию? Второй вопрос задам онкологу, если поможете его здесь найти, и может кто знает, слышал. Есть метод лечения общая электромагнитная гипертермия, нам в Иркутске про него вскользь сказали, что ей и лечат им эффективно рак молочной железы. Но видимо там не лечат,подробностей не дала врач. Кто-то его применял?
Заранее благодарна за ваши ответы.
У свекрови рак молочной железы 2 стадии. Мы сами переехали из Иркутска недавно, она там. Там в онкодиспансере областном ей мягко говоря намекнул, что химия в ее случае ненадолго ей существование продлит, ибо метастазы уже в кости пошли. Сейчас думаем перевозить ее к себе в Рязань, лечить тут, или куда-то везти к знающим врачам.
Вопроса два: к какому онкологу в Рязани можно обратиться без свекрови пока с ее документами на консультацию? Второй вопрос задам онкологу, если поможете его здесь найти, и может кто знает, слышал. Есть метод лечения общая электромагнитная гипертермия, нам в Иркутске про него вскользь сказали, что ей и лечат им эффективно рак молочной железы. Но видимо там не лечат,подробностей не дала врач. Кто-то его применял?
Заранее благодарна за ваши ответы.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24102
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Лечение рака молочной железы
Новая Рязаночка писал(а):Добрый день, обращаюсь за помощью.
значит, так. странно- имхо-что рак 2 стадии, а уже метастазы. химия в этом случае, действительно, ненадолго, и могут в ней отказать.
если в Рязань, то к Веркину. принимает в онкоцентре, еще в "Доверии". найдите, это несложно и уже на месте договаривайтесь.
есть русскоязычный онкофорум, там могут проконсультировать, приложите скан анализов. во всяком случае некоторое время назад делали.
про гепертермию ничего сказать не могу.
дерзайте.
Мужества вам. диагноз того...неутешительный.
поищите в сети диету доктора Ласкина. она вполне доступна. онкологи к ней относятся скептически, но этот шанс не использовать нельзя.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24102
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Лечение рака молочной железы
и еще. есть онкоцентры в Обнинске и Воронеже. отзывы неплохие, можно связаться с ними, а там уж как получится.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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