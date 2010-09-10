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gutsmis Гость RZN.info Сообщения: 4 Зарегистрирован: 41 минуту назад Джон Уик 2 смотреть онлайн (HD) 2017 XemC Цитата Сообщение gutsmis » 40 минут назад







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Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.



















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