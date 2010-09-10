Меч короля Артура 2017 смотреть полный фильм в hd качестве
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Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется - влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
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