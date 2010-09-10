Мумия 2017 смотреть фильм онлайн в hd качестве
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Мумия 2017 смотреть фильм онлайн в hd качестве
Мумия 2017 смотреть фильм в hd
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Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
В главных ролях:
София Бутелла
Том Круз
Аннабелль Уоллис
Рассел Кроу
В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.
Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Смотреть тут
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
В главных ролях:
София Бутелла
Том Круз
Аннабелль Уоллис
Рассел Кроу
В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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