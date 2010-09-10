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gutsmis Гость RZN.info Сообщения: 20 Зарегистрирован: Сегодня, 15:29 Стражи Галактики Часть 2 смотреть онлайн (HD) 2017 jMzN Цитата Сообщение gutsmis » Сегодня, 18:07







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На этот раз их ждет не менее серьезные испытания, которые, как итог, могут закончиться печально для всех. Однако, Звездный Лорд, Дракс, Гамора, Грут и Енот – готовы к бою, и сдержат любую атаку. Помниться, что в предыдущий раз они нанесли немало ущерба окружающим, но на этот раз, если он и будет, то они, хоть постараются все исправить, чтобы не подставить свое имя.





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