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compnecs Гость RZN.info Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вчера, 23:01 Меч короля Артура смотреть онлайн (HD) 2017 Is2b Цитата Сообщение compnecs » 49 минут назад







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Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется - влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.



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