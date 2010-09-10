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compnecs Гость RZN.info Сообщения: 20 Зарегистрирован: Вчера, 23:01 Мумия смотреть онлайн (HD) 2017 bj23 Цитата Сообщение compnecs » 18 минут назад









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Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.



В главных ролях:

София Бутелла

Том Круз

Аннабелль Уоллис

Рассел Кроу



В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.

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Мумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском hNAN3 Мумия 2017 смотреть фильм в hd---->>> Смотреть тут Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.В главных ролях:София БутеллаТом КрузАннабелль УоллисРассел КроуВ центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.qNJxGoDQ Мумия смотреть онлайн HD фильм AnJ0nSpL6Lo3 Мумия смотреть онлайн 2017 в хорошем качестве ncmUwM8BK3Ad Мумия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 0aTfDEvgjGtVq Мумия смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеyK4mLKМумия новые фильмы 2017 года смотреть онлайн 43MZgVSNFBg Мумия смотреть фильм 2017 онлайн в качестве бесплатно 98cNGKbМумия смотреть онлайн качество новые фильмы 8NNImFtRGQK Мумия фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии 7eC82oAМумия фильмы 2017 смотреть онлайн лучшие новинки кино UPKIoxR0cFLB Мумия смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн 5ANKeМумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском hNAN3 Вернуться к началу

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