Маммопластика
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Маммопластика
Пластический и лазерный хирург, кандидат медицинских наук - Красавцева Екатерина Георгиевна выполняет операции по следующим направлениям:
- Маммопластика: эндопротезирование молочных желез при гипомастии, редукционная маммопластика, мастопексия.
- Восстановление тела после родов: абдоминопластика, миниабдоминопластика, интимная женская пластика.
- Ринопластика: седловидный (курносый) нос, горбатый нос, пластика кривого носа с нарушением носового дыхания и без, длинный нос "Буратино", широкий нос (нос картошкой), реабилитация носа после ринопластики
- Пластика век
- Фронтальный лифтинг
- Периорбитопластика
- Нитевой лифтинг
- Удаление кожный новообразований
- Лазерное удаление рубцов
- Лазерная эпиляция
Учитывая индивидуальность каждого человека, я применяю исключительно избирательный подход в каждом конкретном случае. Не бывает «штампованных» операций. Каждый пациент уникален и требует такого же тщательного и комплексного подхода как в предоперационном обследовании и хирургической тактике, так и в послеоперационной реабилитации.
Забудьте про несовершенства - все в наших руках!
Узнайте цены на пластические операции на сайте: http://doctorestetica.ru/stoimost.html
- Маммопластика: эндопротезирование молочных желез при гипомастии, редукционная маммопластика, мастопексия.
- Восстановление тела после родов: абдоминопластика, миниабдоминопластика, интимная женская пластика.
- Ринопластика: седловидный (курносый) нос, горбатый нос, пластика кривого носа с нарушением носового дыхания и без, длинный нос "Буратино", широкий нос (нос картошкой), реабилитация носа после ринопластики
- Пластика век
- Фронтальный лифтинг
- Периорбитопластика
- Нитевой лифтинг
- Удаление кожный новообразований
- Лазерное удаление рубцов
- Лазерная эпиляция
Учитывая индивидуальность каждого человека, я применяю исключительно избирательный подход в каждом конкретном случае. Не бывает «штампованных» операций. Каждый пациент уникален и требует такого же тщательного и комплексного подхода как в предоперационном обследовании и хирургической тактике, так и в послеоперационной реабилитации.
Забудьте про несовершенства - все в наших руках!
Узнайте цены на пластические операции на сайте: http://doctorestetica.ru/stoimost.html
Re: Маммопластика
Не надо давать ссылку по ценам,а сразу наповал бить размерами цен.
мне удалили бородавку на веке глаза российским лазерным скальпелем всего за 5 000 руб Одномоментно и без анестезии. Тут же ушел домой.
мне удалили бородавку на веке глаза российским лазерным скальпелем всего за 5 000 руб Одномоментно и без анестезии. Тут же ушел домой.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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