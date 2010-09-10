Сообщение ivanes » Сегодня, 11:22

Не надо давать ссылку по ценам,а сразу наповал бить размерами цен.

мне удалили бородавку на веке глаза российским лазерным скальпелем всего за 5 000 руб Одномоментно и без анестезии. Тут же ушел домой.