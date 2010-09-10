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Самый лучший клуб туристов на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная фирма удостоенная 24 Оскар в туристическом бизнесе, VIP туристическая холдинг-компания 2016 года на планете по версии World Travel Awards, корпорация входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире комерческих компаний в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Для Вас:



Для Вас доступны единственные, гарантированно самые лучшие предложения на:

* туры все включено на любом континенте нашей планеты

* путешествия и морские круизы

* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира

* хостелы, гостиницы в любой части мира

На все услуги Вы получаете три гарантии лучших цен.



Многие из Вас не один раз лицезрели рекламный ролик различных туристических сервисов, которые одни будто бы сканируют доступные отели и предлагают для нас самую лучшую стоимость на гостиницы по примеру Trivaga, а совершенно другие похожие сервисы ищут нам доступные билеты на самолет по будто бы самой лучшей стоимости, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, все таки рынок туризма и билетов на самолет гибок и плата может изменяться постоянно. Риторический вопрос, Вам вернутся Ваши средства от Вашей переплаченой тарифа за авиа билет либо за отель если все таки тариф окажется не самый лучший? И согласитесь это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для формирования или поиска для себя билета на самолет либо заказа отеля и уж тем более для поиска себе и своей семье подходящего тура либо отдыха. Наш единственный интернациональный клуб путешественников предлагает для нас уникальный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиаперелетов, номеров в гостиницах, круизов, и всего перечня туристических возможностей, как ни как вся всемирная туристическая база находится у Вас под рукой, в любое время дня и ночи, 365 дней в году. Любой на выбор самолет, любая гостиница, любой музей, любой зоопарк, любые острова. Для нас это доступно в любое подходящее время по гарантированно низкой стоимости.



Какая из туристических холдинг-компаний либо авиа касс способна предложить для всех следующее?

* Если кто то найдет всякий авиа билет ниже чем у нас, то возьмет 150% от разницы в течение 24 часов

* Если мы найдем любую на выбор гостиницу, любой отель, любой на выбор хостел дешевле чем у нас, то возьмете 150 % от разницы в течение суток

* Если после покупки Вашего авиа билета и до момента Вашего регистрирования на рейс расценка на авиа билет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру год) то Ваш авиа перелет перебранируется по самой лучшей стоимости, а разницу возьмете в течение суток

* Если мы найдем аналогичный нашему тур "All inclusive" во всякой фирмы нашей земли дешевле чем у нас, то мы данный тур Вам дадим бесплатно



При этом нашим членам по их желанию советуется открыть свой собственный турбизнес в течение короткого времени, до одного дня, это:

* основать свою коммерческую туристическую организацию

* продвигать интересы организации в своем городе, регионе, стране либо в любом интересующем Вас месте с вознаграждением во много раз выше среднего

* для любителей либо ценителей MLM бизнеса прекрасная возможность развить свою бинарную команду

* для ценителей командного бизнеса (от 2 до ... человек) идеальная возможность открыть свой турбизнес в различных городах



Заработок при бизнес абонементе начинается от 1500 долларов США / месяц. Предела заработной платы нет.



В начале Мы учим и развиваем Вам строить Ваш бизнес и Ваши структуры.



Стоимость за за франшизу (патента, пакет документов и т.д.) чисто формальная, одноразовая и пожизненная. Окупаемость с одного компаньона в Вашей команде.

Ваш бизнес переходит к Вашим детям и внукам.



А самое главное, что Вы входите в семью из 2 миллионов безбедных и позитивных людей с нашей планеты и из разных областей туристического бизнеса.



Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).

Хватит мечтать, пора отдыхать. Отдых это Ваша работа!