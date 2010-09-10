Продам 1 комн. квартиру в Рязани
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2 сообщения • Страница 1 из 1
Продам 1 комн. квартиру в Рязани
Продам 1-комнатную квартиру в Рязани (ЖК "Голицын", р-н Дашково-Песочня).
41.6 кв/м, 5 этаж, юго-восточная сторона, не угловая, вид на лес. Новостройка, дом сдан во 2 кв. 2017 г.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Avito:
https://www.avito.ru/ryazan/kvartiry/1- ... _938597312
41.6 кв/м, 5 этаж, юго-восточная сторона, не угловая, вид на лес. Новостройка, дом сдан во 2 кв. 2017 г.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Avito:
https://www.avito.ru/ryazan/kvartiry/1- ... _938597312
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 апр 2017, 19:04
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Х-отвод для Короба КП (КХ)
http://astra-electric.ru/img/p/1/4/2/142-tm_thickbox_default.jpg
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new products
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http://astra-electric.ru/img/p/1/3/0/130-tm_thickbox_default.jpg
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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