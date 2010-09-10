Сообщение RSV6888 » 22 май 2017, 15:39

Продам 1-комнатную квартиру в Рязани (ЖК "Голицын", р-н Дашково-Песочня).41.6 кв/м, 5 этаж, юго-восточная сторона, не угловая, вид на лес. Новостройка, дом сдан во 2 кв. 2017 г.Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Avito: