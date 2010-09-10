Продам 1 комн. квартиру в Рязани

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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RSV6888
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 18:56

Продам 1 комн. квартиру в Рязани

Сообщение RSV6888 » 22 май 2017, 15:39

Продам 1-комнатную квартиру в Рязани (ЖК "Голицын", р-н Дашково-Песочня).
41.6 кв/м, 5 этаж, юго-восточная сторона, не угловая, вид на лес. Новостройка, дом сдан во 2 кв. 2017 г.
Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Avito:
https://www.avito.ru/ryazan/kvartiry/1- ... _938597312
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Charlesdom
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 19:04

Производство всех видов электромонтажногооборудования для прокладки кабеля

Сообщение Charlesdom » 51 минуту назад

Производство всех видов электромонтажного
оборудования для прокладки кабеля



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