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DentalCedo Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 20 минут назад снится что выпал зуб Цитата Сообщение DentalCedo » 14 минут назад



Агишин Сила:

В первом случае его причиной является длительный контакт человека с фтористыми соединениями на производстве, во втором повышенная концентрация фтора в воде для питья. При флюорозе зубов на ихВ первом случае его причиной является длительный контакт человека с фтористыми соединениями на производстве, во втором повышенная концентрация фтора в воде для питья. При флюорозе зубов на их поверхности появляются сначала белесоватые, а затем желтые пятна или полоски, на следующих стадиях эмаль подвергается эрозивным или деструктивным изменениям, Кто нибудь нибудь делал себе зубы? Что можете посоветовать?Агишин Сила:В первом случае его причиной является длительный контакт человека с фтористыми соединениями на производстве, во втором повышенная концентрация фтора в воде для питья. При флюорозе зубов на ихВ первом случае его причиной является длительный контакт человека с фтористыми соединениями на производстве, во втором повышенная концентрация фтора в воде для питья. При флюорозе зубов на их поверхности появляются сначала белесоватые, а затем желтые пятна или полоски, на следующих стадиях эмаль подвергается эрозивным или деструктивным изменениям, флюороз зубов . Эндемический флюороз зубов необратимый процесс, поэтому даже после смены питьевой воды зубы уже не приобретут свой первоначальный вид. Эта разновидность заболевания характеризуется появлением белых полосок штрихов на вестибулярных поверхностях резцов. Для данной формы флюороза зубов свойственно образование множественных блестящих белесых пятен с размытыми границами, которые могут сливаться вместе. Особенности этого вида болезни матовый оттенок эмали и четкая очерченность пигментированных точек и пятен. При меловидно-крапчатой форме флюороза у пациентов очень быстро стирается поверхностный слой зубов и обнажается дентин. В результате распада твердых тканей зубов появляются участки, где эмаль отсутствует полностью, причем, в патологический процесс вовлечены и вестибулярные, и жевательные поверхности. Это самая тяжелая форма эндемического флюороза зубов, сопровождающаяся разрушением не только эмалевого слоя, но и дентина. Деструктивная разновидность заболевания встречается нечасто и, в основном, в районах, где содержание фтора в воде выше 10 мг л. Процедура минерализации позволяет насытить ткани соединениями кальция и фосфора, благодаря чему состояние зубов постепенно улучшается. Кроме того, при флюорозе зубов стоматолог может назначить прием препаратов кальция и фосфора и порекомендовать зубные пасты с реминерализующим действием. В таких случаях выполняется реставрация композитными материалами или эстетическое протезирование при помощи виниров или коронок. отказ от использования фторсодержащих зубных паст вместо них лучше применять те, в которых присутствуют кальций, калий и цинк. Для профилактики флюороза зубов у детей в зоне риска рекомендуется как можно позднее переводить грудничков на прикорм, а в дальнейшем обеспечить ребенку сбалансированное питание в рационе должно быть много овощей, фруктов, а воду по возможности надо заменять молоком. Хорошо, если ребенок будет дополнительно принимать препараты с кальцием и фосфором и периодически покидать свой регион для смены водоисточника, тогда риск возникновения флюороза зубов будет еще ниже.. осложнения после кесарева Вернуться к началу

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