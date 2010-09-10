Выкуп авто
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Выкуп авто
Выкуп авто
Выкуп Авто Toyota Camry
Еще один клиент обратился в компанию автовыкуп с предложением , продать Toyota Camry срочно.
Это легендарный автомобиль который выпускался с 2001-2005г., а для рынка США, Канады и Австралии по 2006 мне самому нравится toyota камри 30 так,
как считаю этот автомобиль в данном кузове не убиваемым . Но на рынке из множества предложений продам тойота камри 30 найти достойный авто на выкуп без ДТП практически не реально .
Все авто этих годов с какой то историей ,даже предложения более новых моделей таких как : продам тойота камри 40 или продам тойота королла или даже продам тойота камри 50 встречаются
уже с историей после ДТП.В общем после осмотра авто компания автовыкуп предложила купить камри клиента , клиент не особо хотел расставятся со своим авто, но так клиент уже
давно анализировал рынок по предложениям продам тойота камри 50 и ориентировался в ценах на рынка на данные авто, он уже давно хотел обновить автомобиль, и наша компания автовыкуп
предложила обменять камри 30 на тойота камри 50 с доплатой, у нас уже давно висит объявление продам тойота камри 50 которую мы по скупке авто приобрели у одного клиента.
После осмотра авто Клиент доплатив небольшую сумму, уехал довольный на новой тойота камри 50.
https://vikupauto.in.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - продажа тойота камри
https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i - срочный выкуп авто киев
https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i - срочно продать авто
Выкуп авто Toyota Rav4
Еще один пример удачного обмена с доплатой для клиента . Утром позвонил клиент который хотел продать тойоту рав4.
Назначив время и место для встречи мы приехали в течении 25 минут.Как ни странно клиент нас уже ждал, после 15 минут диалога и осмотра тойоты рав4 выяснилось что клиенту для бизнеса срочно нужны деньги и он хочет продать тойоту рав4 срочно новой модели, а себе взять временно, что то по проще, чтоб оставаться на колесах. Мы предложили воспользоваться программой автовыкуп , и подобрать быстро автомобиль который он хочет .Через 15 мин. По поиску продать тойоту рав 4, продать машину, продать тойоту рав4,продать toyota rav4, продать тойоту рав4, продать тойоту прадо, был найден автомобиль подходящий клиенту. Клиент выбрал тойоту рав 4, более поздней модели мы позвонили владельцу и договорились о встрече, продолжение читайте в следующей статье.
https://vikupauto.in.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - куплю ваше авто
Выкуп Авто Toyota Camry
Еще один клиент обратился в компанию автовыкуп с предложением , продать Toyota Camry срочно.
Это легендарный автомобиль который выпускался с 2001-2005г., а для рынка США, Канады и Австралии по 2006 мне самому нравится toyota камри 30 так,
как считаю этот автомобиль в данном кузове не убиваемым . Но на рынке из множества предложений продам тойота камри 30 найти достойный авто на выкуп без ДТП практически не реально .
Все авто этих годов с какой то историей ,даже предложения более новых моделей таких как : продам тойота камри 40 или продам тойота королла или даже продам тойота камри 50 встречаются
уже с историей после ДТП.В общем после осмотра авто компания автовыкуп предложила купить камри клиента , клиент не особо хотел расставятся со своим авто, но так клиент уже
давно анализировал рынок по предложениям продам тойота камри 50 и ориентировался в ценах на рынка на данные авто, он уже давно хотел обновить автомобиль, и наша компания автовыкуп
предложила обменять камри 30 на тойота камри 50 с доплатой, у нас уже давно висит объявление продам тойота камри 50 которую мы по скупке авто приобрели у одного клиента.
После осмотра авто Клиент доплатив небольшую сумму, уехал довольный на новой тойота камри 50.
https://vikupauto.in.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - продажа тойота камри
https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i - срочный выкуп авто киев
https://autovikup.pp.ua/blogh/zagholovok_stat_i - срочно продать авто
Выкуп авто Toyota Rav4
Еще один пример удачного обмена с доплатой для клиента . Утром позвонил клиент который хотел продать тойоту рав4.
Назначив время и место для встречи мы приехали в течении 25 минут.Как ни странно клиент нас уже ждал, после 15 минут диалога и осмотра тойоты рав4 выяснилось что клиенту для бизнеса срочно нужны деньги и он хочет продать тойоту рав4 срочно новой модели, а себе взять временно, что то по проще, чтоб оставаться на колесах. Мы предложили воспользоваться программой автовыкуп , и подобрать быстро автомобиль который он хочет .Через 15 мин. По поиску продать тойоту рав 4, продать машину, продать тойоту рав4,продать toyota rav4, продать тойоту рав4, продать тойоту прадо, был найден автомобиль подходящий клиенту. Клиент выбрал тойоту рав 4, более поздней модели мы позвонили владельцу и договорились о встрече, продолжение читайте в следующей статье.
https://vikupauto.in.ua/blogh/avtovykup_toyota_camry - куплю ваше авто
1 сообщение • Страница 1 из 1
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