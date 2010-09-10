Серьги романтика с раухтопазом
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Серьги романтика с раухтопазом
Девушки вы покупали себе подвеска знак зодиака весы с фианитами? Что можете посоветовать?
Вышнякова Анна:
К ювелирному украшению прилагается сертификат качества бирка, где указаны все характеристики украшения вес, состав вставок, металл, проба металла. В этом украшении используется красное золото -К ювелирному украшению прилагается сертификат качества бирка, где указаны все характеристики украшения вес, состав вставок, металл, проба металла. В этом украшении используется красное золото - ювелирный материал, сплав золота с медью, которая придает металлу красный цвет, серьги дельфины. Красное золото - прекрасная огранка для драгоценных и полудрагоценных камней, оно сочетается с любыми вставками и смотрится стильно и изысканно. Проба металла - это процент содержания золота или серебра в драгоценном металле, обозначенный цифрами. Это самая популярная проба золота для ювелиров - именно из такого сплава изготавливаются всех золотых украшений. Фианиты также называют искусственные бриллианты - несмотря на свое ненатуральное происхождение, по цвету и игре они почти не уступают настоящим бриллиантам. При своей небольшой цене, украшение с фианитами также сияет на солнце и выглядит нарядно и дорого, как и изделие с бриллиантами. Огранка технологический процесс обработки драгоценных и полудрагоценных камней для придания им определённой формы и максимального выявления их игры и блеска. Огранка, как следует из названия, подразумевает создание на поверхности камня ряда геометрически правильных плоскостей, граней, от которых будут отражаться и через которые будут преломляться попадающие внутрь кристалла световые лучи. После многократного внутреннего отражения и преломления лучи света разделяются на спектральные составляющие и, покидая камень, создают игру оттенков на его поверхности. Оценка ювелирного камня по цвету производится путём сравнения с контрольным образцом цвета или с атласом цветов. Например, к таким камням можно отнести сапфиры и рубины, которые имеют разный цвет, но оба относятся к одной группе. Обычно в камнях присутствуют пороки дефекты природного или искусственного происхождения в виде трещин, перьев, вуалей, газовых, жидкостных, твердофазных включений. Чистота камня характеризует влияние тех или иных факторов на проходимость света через драгоценный камень. В процессе оценки степени непрозрачности необходимо иметь эталон, обладающий высокой прозрачностью и соответственно блеском. Есть уникальная возможность - заказать доставку не одного, конкретного украшения, а сразу три любых приглянувшихся Вам изделия..
Вышнякова Анна:
К ювелирному украшению прилагается сертификат качества бирка, где указаны все характеристики украшения вес, состав вставок, металл, проба металла. В этом украшении используется красное золото -К ювелирному украшению прилагается сертификат качества бирка, где указаны все характеристики украшения вес, состав вставок, металл, проба металла. В этом украшении используется красное золото - ювелирный материал, сплав золота с медью, которая придает металлу красный цвет, серьги дельфины. Красное золото - прекрасная огранка для драгоценных и полудрагоценных камней, оно сочетается с любыми вставками и смотрится стильно и изысканно. Проба металла - это процент содержания золота или серебра в драгоценном металле, обозначенный цифрами. Это самая популярная проба золота для ювелиров - именно из такого сплава изготавливаются всех золотых украшений. Фианиты также называют искусственные бриллианты - несмотря на свое ненатуральное происхождение, по цвету и игре они почти не уступают настоящим бриллиантам. При своей небольшой цене, украшение с фианитами также сияет на солнце и выглядит нарядно и дорого, как и изделие с бриллиантами. Огранка технологический процесс обработки драгоценных и полудрагоценных камней для придания им определённой формы и максимального выявления их игры и блеска. Огранка, как следует из названия, подразумевает создание на поверхности камня ряда геометрически правильных плоскостей, граней, от которых будут отражаться и через которые будут преломляться попадающие внутрь кристалла световые лучи. После многократного внутреннего отражения и преломления лучи света разделяются на спектральные составляющие и, покидая камень, создают игру оттенков на его поверхности. Оценка ювелирного камня по цвету производится путём сравнения с контрольным образцом цвета или с атласом цветов. Например, к таким камням можно отнести сапфиры и рубины, которые имеют разный цвет, но оба относятся к одной группе. Обычно в камнях присутствуют пороки дефекты природного или искусственного происхождения в виде трещин, перьев, вуалей, газовых, жидкостных, твердофазных включений. Чистота камня характеризует влияние тех или иных факторов на проходимость света через драгоценный камень. В процессе оценки степени непрозрачности необходимо иметь эталон, обладающий высокой прозрачностью и соответственно блеском. Есть уникальная возможность - заказать доставку не одного, конкретного украшения, а сразу три любых приглянувшихся Вам изделия..
перстень серебряный купол
1 сообщение • Страница 1 из 1
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