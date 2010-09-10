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bioly Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 49 минут назад Мумия 2017 смотреть фильм в hd онлайн Цитата Сообщение bioly » 47 минут назад Мумия 2017 смотреть фильм в hd











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Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.



В главных ролях:

София Бутелла

Том Круз

Аннабелль Уоллис

Рассел Кроу



В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы. ---->>> Смотреть тут Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.В главных ролях:София БутеллаТом КрузАннабелль УоллисРассел КроуВ центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы. Вернуться к началу

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