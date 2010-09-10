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bioly Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 49 минут назад Пираты Карибского моря 2017 (HD 720) Цитата Сообщение bioly » 36 минут назад Пираты Карибского моря Мертвецы не рассказывают сказки hd 1080p (2017)









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РЕЖИССЕР:Хоаким Роннинг, Эспен Сандберг

СЦЕНАРИЙ:Джефф Натансон, Терри Россио, Тед Эллиот

АКТЕРЫ:Джонни Депп, Джеффри Раш, Кира Найтли, Орландо Блум



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