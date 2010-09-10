Притяжение смотреть онлайн (HD) 2017 jIydW
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Притяжение смотреть онлайн (HD) 2017 jIydW
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Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями».
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