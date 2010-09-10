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baywac Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: Сегодня, 00:04 Притяжение смотреть онлайн (HD) 2017 jIydW Цитата Сообщение baywac » 13 минут назад









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Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями».















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