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baywac Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: Сегодня, 00:04 Меч короля Артура смотреть онлайн (HD) 2017 APn37 Цитата Сообщение baywac » Сегодня, 03:09







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Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется - влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.



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