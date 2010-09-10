Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

baywac Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: Сегодня, 00:04 Мумия смотреть онлайн (HD) 2017 IBVCJ Цитата Сообщение baywac » Сегодня, 03:30





http://ipic.su/img/img7/fs/mum.1495394494.gif



Смотреть ЗДЕСЬ ---->>>



Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.



В главных ролях:

София Бутелла

Том Круз

Аннабелль Уоллис

Рассел Кроу



В центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.

w2bbNfBN Мумия смотреть онлайн HD фильм uE1jEdi

BZROp Мумия смотреть онлайн 2017 в хорошем качестве 9fAqCw

fQc7ak Мумия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 oB154FP

2jucxns Мумия смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеPVmdeH

Мумия новые фильмы 2017 года смотреть онлайн lesPmW

3Jaicm Мумия смотреть фильм 2017 онлайн в качестве бесплатно MbbjzD

Мумия смотреть онлайн качество новые фильмы 6ruJGt

TSPlI Мумия фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии sLXHv

Мумия фильмы 2017 смотреть онлайн лучшие новинки кино ix3M5

qRng4tU Мумия смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн EXnGwE

Мумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском ABxbR Мумия 2017 смотреть фильм в hd---->>> Смотреть тут Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.В главных ролях:София БутеллаТом КрузАннабелль УоллисРассел КроуВ центре событий фильма Мумия находится молодой солдат элитного отряда ВМС США по имени Тайлер Кольт, который не раз участвовал в довольно рискованных военных операциях, порученных ему его начальством, и всегда выполнял все задания очень чётко и аккуратно. Однако дальнейшие события показали, что даже такой опытный военный может ошибиться. Его очередная миссия заключалась в том, чтобы найти в иракской пустыне некий принадлежащий террористам бункер, и сообщить руководству его точное местоположение. Однако Кольт и не подозревал, что на месте бункера окажется гробница древней принцессы. Потревоженная мумия ожила, и теперь она представляла серьёзную угрозу не только для Тайлера, но и вообще для всего человечества. Она пребывала в ярости из-за того, что кто-то пробрался в её гробницу, в которой она находилась тысячи лет. Кольт никогда не верил в подобные сверхъестественные явления, но теперь, увидев всё своими глазами, он просто не мог этого отрицать. Ему предстояло сделать всё возможное, чтобы мумия вновь вернулась в свою гробницу и не причинила вреда людям, однако действия были уже необратимы.w2bbNfBN Мумия смотреть онлайн HD фильм uE1jEdiBZROp Мумия смотреть онлайн 2017 в хорошем качестве 9fAqCwfQc7ak Мумия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 oB154FP2jucxns Мумия смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеPVmdeHМумия новые фильмы 2017 года смотреть онлайн lesPmW3Jaicm Мумия смотреть фильм 2017 онлайн в качестве бесплатно MbbjzDМумия смотреть онлайн качество новые фильмы 6ruJGtTSPlI Мумия фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии sLXHvМумия фильмы 2017 смотреть онлайн лучшие новинки кино ix3M5qRng4tU Мумия смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн EXnGwEМумия 2017 смотреть онлайн полный фильм на русском ABxbR Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»