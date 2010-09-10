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Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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WilliamMob
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 минут назад

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Сообщение WilliamMob » 8 минут назад

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