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Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 19 минут назад
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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