Зеленинские дворики

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Зеленинские дворики

Сообщение alexchep » 23 мар 2007, 15:19

У кого-нибудь есть какая информация по застройке? А то рекламы много а конкретной информации нет.
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Трофимыч
Знаток RZN.info
Сообщения: 6403
Зарегистрирован: 19 июн 2006, 00:56
Откуда: из Лесу

Сообщение Трофимыч » 23 мар 2007, 20:13

информация по застройке?

А какая может быть информация? :lol: :lol: :lol: :lol:
Подъезжай и сам посмотри- уверяю, вопросы сами отпадут, причём навсегда. :lol: :lol: :lol:
"Зеленинские дворики" название неправильное. Правильно надо говорить так: "дома на задворках города Рыбное".
Кто-то из областного центра желает переехать в Рыбное под паровозный шум? :lol: //Лично мне место очень не понравилось...Бугор справа перед рыбновским перекрёстком если из Рязани ехать... А чуть ближе к Рыбному, под ентим бугром:wink: огорожена бетонным высоким забором огромная территория где возводится гиганских размеров ангар (наверное, новосёлам картошку хранить... или детские коляски :wink:) //
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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
Откуда: пос. Солотча
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Сообщение zemlyanin62 » 24 мар 2007, 15:02

Стройрегионинвест строит себе ангар для хранения продуктов!
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
Откуда: пос. Солотча
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Контактная информация пользователя zemlyanin62

Сообщение zemlyanin62 » 02 апр 2007, 19:29

на самом деле убогое место. с одной стороны кладбище и загрязненная до ужаса федеральная трасса, с другой стороны ангар-)
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
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MZ
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 апр 2005, 16:15
Откуда: Рязаньэнерго

Сообщение MZ » 03 апр 2007, 08:24

Склад химического оружия с вывеской "овощехранилище" :) Аромат будет - застрелиться.
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TaT
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 18 апр 2007, 11:04

Сообщение TaT » 18 апр 2007, 11:40

И сами домики страаашненькие... :D
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iceberg-s
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 12:12
Откуда: г.Рязань

Сообщение iceberg-s » 26 окт 2007, 15:53

тот ангар, что рядом с двориками - центральные склады "DIXI", так что можно тухлую колбасу удочкой через забор таскать.
к тому же в этом районе еще и вода поршивая 8)
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Сообщение moon » 26 окт 2007, 16:04

Загрeужfем отзывы на сайт строительной фирмы? :lol:
Последний раз редактировалось moon 12 мар 2008, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
wild wild web
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Shrift
Гость RZN.info
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 30 мар 2006, 14:03

Сообщение Shrift » 26 окт 2007, 22:53

Даешь Солотчинские дворики!
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alexchep
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 23 мар 2007, 15:12

Re: Зеленинские дворики

Сообщение alexchep » 11 мар 2008, 14:10

Есть небольшая информация по Ходынинским дворикам:
предлагаются участки земли в 20-30 соток по цене 20 тыс. за сотку (или 25 тыс., если сам будешь строить дом)
Проекты домов от 150 кв.м.
20 тыс. за метр, если из бруса или 15 тыс. за метр если из газосиликатного кирпича.

В среднем домик выходит около 3-4 млн. - не слабо :( . Хотя и получьше чем в Дядьково (9 - 11 млн.) :D
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RomanNB
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2008, 09:51

Re: Зеленинские дворики

Сообщение RomanNB » 24 апр 2008, 10:34

alexchep писал(а):Есть небольшая информация по Ходынинским дворикам:
предлагаются участки земли в 20-30 соток по цене 20 тыс. за сотку (или 25 тыс., если сам будешь строить дом)
Проекты домов от 150 кв.м.
20 тыс. за метр, если из бруса или 15 тыс. за метр если из газосиликатного кирпича.

В среднем домик выходит около 3-4 млн. - не слабо :( . Хотя и получьше чем в Дядьково (9 - 11 млн.) :D

В Дядьково в стоимость включены все коммуникации - учитывайте это!
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Зеленинские дворики

Сообщение termo101 » 24 апр 2008, 10:50

В двориках- рядом федеральная трасса и нормального леса нет. Отстой. Сооттветственно, все прелести загородного жилья пропадают- ни тишины, ни птичек.... Не вижу преймуществ перед квартирой.
Котедж в деревне- замечательно. А это......... :(
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Dostupnoe
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 9 минут назад

Re: Зеленинские дворики

Сообщение Dostupnoe » 8 минут назад

Действующий коттеджный поселок Зеленинские дворики находится в 8 километрах от Рязани и является микрорайоном города Рыбное. Он объединяет в себе все преимущества как городского, так и загородного жилья. В поселке действует православный храм в честь Казанской Иконы Божией Матери. Любители спорта приглашаются в теннисный клуб «Белый купол», который располагает уникальным всесезонным теннисным кортом, а также двумя летними.
Зеленинские дворики — поселок для активных людей.
Уточнить наличие участков можно здесь или по телефону 202-111.
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