Зеленинские дворики
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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13 сообщений • Страница 1 из 1
Зеленинские дворики
У кого-нибудь есть какая информация по застройке? А то рекламы много а конкретной информации нет.
информация по застройке?
А какая может быть информация?
Подъезжай и сам посмотри- уверяю, вопросы сами отпадут, причём навсегда.
"Зеленинские дворики" название неправильное. Правильно надо говорить так: "дома на задворках города Рыбное".
Кто-то из областного центра желает переехать в Рыбное под паровозный шум? //Лично мне место очень не понравилось...Бугор справа перед рыбновским перекрёстком если из Рязани ехать... А чуть ближе к Рыбному, под ентим бугром:wink: огорожена бетонным высоким забором огромная территория где возводится гиганских размеров ангар (наверное, новосёлам картошку хранить... или детские коляски ) //
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
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- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
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Загрeужfем отзывы на сайт строительной фирмы?
Последний раз редактировалось moon 12 мар 2008, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
wild wild web
Re: Зеленинские дворики
Есть небольшая информация по Ходынинским дворикам:
предлагаются участки земли в 20-30 соток по цене 20 тыс. за сотку (или 25 тыс., если сам будешь строить дом)
Проекты домов от 150 кв.м.
20 тыс. за метр, если из бруса или 15 тыс. за метр если из газосиликатного кирпича.
В среднем домик выходит около 3-4 млн. - не слабо . Хотя и получьше чем в Дядьково (9 - 11 млн.)
предлагаются участки земли в 20-30 соток по цене 20 тыс. за сотку (или 25 тыс., если сам будешь строить дом)
Проекты домов от 150 кв.м.
20 тыс. за метр, если из бруса или 15 тыс. за метр если из газосиликатного кирпича.
В среднем домик выходит около 3-4 млн. - не слабо . Хотя и получьше чем в Дядьково (9 - 11 млн.)
Re: Зеленинские дворики
alexchep писал(а):Есть небольшая информация по Ходынинским дворикам:
предлагаются участки земли в 20-30 соток по цене 20 тыс. за сотку (или 25 тыс., если сам будешь строить дом)
Проекты домов от 150 кв.м.
20 тыс. за метр, если из бруса или 15 тыс. за метр если из газосиликатного кирпича.
В среднем домик выходит около 3-4 млн. - не слабо . Хотя и получьше чем в Дядьково (9 - 11 млн.)
В Дядьково в стоимость включены все коммуникации - учитывайте это!
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 500
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Re: Зеленинские дворики
В двориках- рядом федеральная трасса и нормального леса нет. Отстой. Сооттветственно, все прелести загородного жилья пропадают- ни тишины, ни птичек.... Не вижу преймуществ перед квартирой.
Котедж в деревне- замечательно. А это.........
Котедж в деревне- замечательно. А это.........
Re: Зеленинские дворики
Действующий коттеджный поселок Зеленинские дворики находится в 8 километрах от Рязани и является микрорайоном города Рыбное. Он объединяет в себе все преимущества как городского, так и загородного жилья. В поселке действует православный храм в честь Казанской Иконы Божией Матери. Любители спорта приглашаются в теннисный клуб «Белый купол», который располагает уникальным всесезонным теннисным кортом, а также двумя летними.
Зеленинские дворики — поселок для активных людей.
Уточнить наличие участков можно здесь или по телефону 202-111.
Зеленинские дворики — поселок для активных людей.
Уточнить наличие участков можно здесь или по телефону 202-111.
13 сообщений • Страница 1 из 1
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