Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июн 2017, 00:07
- Откуда: Рыбное
Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево
Доброго времени суток, жители города Рязани!
Я житель городка Рыбного, мне нужна помощь, в плане поездки в аэропорт Шереметьево . Рязанцы, посоветуйте мне все возможные пути до аэропорта, начинайте от самых простых до замудренных , но прошу обратить внимание на быстрый и простой путь, по подробнее ! Прошу вас дополнять информацию: стоимостью, временем поездки, видом транспорта, ну и советами — любой ответ актуален!
Я житель городка Рыбного, мне нужна помощь, в плане поездки в аэропорт Шереметьево . Рязанцы, посоветуйте мне все возможные пути до аэропорта, начинайте от самых простых до замудренных , но прошу обратить внимание на быстрый и простой путь, по подробнее ! Прошу вас дополнять информацию: стоимостью, временем поездки, видом транспорта, ну и советами — любой ответ актуален!
Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево
Если еще актуально, то я езжу через Долгопрудный, там пробок меньше.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево
Пробок там меньше намного!
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