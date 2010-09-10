Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Nikia.Boldakov
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 00:07
Откуда: Рыбное

Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево

Сообщение Nikia.Boldakov » 01 июн 2017, 00:32

Доброго времени суток, жители города Рязани! :D
Я житель городка Рыбного, мне нужна помощь, в плане поездки в аэропорт Шереметьево :arrow: . Рязанцы, посоветуйте мне все возможные пути до аэропорта, начинайте от самых простых :) до замудренных :shock:, но прошу обратить внимание на быстрый и простой путь, по подробнее :!: ! Прошу вас дополнять информацию: стоимостью, временем поездки, видом транспорта, ну и советами — любой ответ актуален! :wink:
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 634
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 06 июн 2017, 22:48

Жми сюда
или сюда

ну а по ценам
сюда

или сюда
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Контактная информация пользователя Nick

Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево

Сообщение Nick » 05 июл 2017, 09:34

Если еще актуально, то я езжу через Долгопрудный, там пробок меньше.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Простой способ доехать с Рязани до аэропорта Шереметьево

Сообщение irinakotova » 14 минут назад

Пробок там меньше намного!
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