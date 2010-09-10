Сообщение Nikia.Boldakov » 01 июн 2017, 00:32

Доброго времени суток, жители города Рязани!

Я житель городка Рыбного, мне нужна помощь, в плане поездки в аэропорт Шереметьево. Рязанцы, посоветуйте мне все возможные пути до аэропорта, начинайте от самых простыхдо замудренных, но прошу обратить внимание на быстрый и простой путь, по подробнее! Прошу вас дополнять информацию: стоимостью, временем поездки, видом транспорта, ну и советами — любой ответ актуален!