Купить права в Рязани?

Все темы про ЭТО + автошколы, законы …

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lame_driver
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 авг 2007, 07:07

Сообщение lame_driver » 17 авг 2007, 07:25

Автошколу закочнил. Все документы есть.
Фактически нужен только экзамен по вождению.
Но могу купить и все вместе.

tormozit @ gmail.com
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Xedos6
Гость RZN.info
Сообщения: 295
Зарегистрирован: 05 окт 2006, 22:18

Сообщение Xedos6 » 17 авг 2007, 19:53

lame_driver, сейчас все кинутся кидать тебе в почту предложения о продаже прав...
все серьёзно
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Сообщение Vortex » 18 авг 2007, 15:05

По поводу встречки... не далее как пару дней назад на М4 под Краснодаром - ночь, дождина вливает такой, что не видно ваще ни шиша, кроме авариек машин, стоящих в изобилии на обочинах. И все равно скорость потока 25-30 км/ч, все равно находились черти, которых эта скорость не устраивала и они вжигали дай боже, обгоняя, как слева, так и справа.
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Almamegretta
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 окт 2007, 21:25
Откуда: Волшебная страна

Сообщение Almamegretta » 30 окт 2007, 11:13

Есть некоторые связи.
Единственно - в подмосковье.
Если что - в личку.
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Be@R
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 янв 2006, 23:42
Откуда: г.Рязань

Сообщение Be@R » 01 ноя 2007, 21:04

А я без прав езжу 2 года...Кстати кто сможет сделать,пишите 289-712-032...
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Алес
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:05

Сообщение Алес » 19 ноя 2007, 16:21

Наверно тоже придется на все плюнуть и ездить без прав, неееееееетуу у нас в Рязани автошкол для обучения инвалидов-колясочников, а уже три года безвылазно в квартире, сил нет, врагу не пожелаешь. Хочу на свободу, где купить права?
Теорию я и дома выучу, до травмы почти два с половиной месяца учился в 10училище, не успел до конца пройти курс, вождение- найму хорошего инструктора.

Устал я дома и не крепость он для меня уже давно, а тюрьма!
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trojan_downloader
Пользователь RZN.info
Сообщения: 811
Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
Контактная информация:
Контактная информация пользователя trojan_downloader

Сообщение trojan_downloader » 19 ноя 2007, 16:45

Рекомендую освежить знание ПДД:
http://jokesland.net.ru/doptst.html
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Алес
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:05

Сообщение Алес » 19 ноя 2007, 17:05

Я в курсе об изменениях, поэтому и грю, что теорию выучу дома, просто некоторые знания в голове еще остались (благ и спасибо учителю) поэтому легче будет усвоить ...
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Алес
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 15 май 2007, 20:05

Сообщение Алес » 01 дек 2007, 00:20

trojan_downloader

Кстати насчет стеба над тем что я инвалид, с вашей стороны не уместно, если есть контуженные наглухо и хохмят над чьей то проблемой, то распространять как минимум некрасиво. В этой жизни никто ни от чего не застрахован.
Реально нужны права, устал, войдите в положенние и просто поймите, выхода нет кроме того как их купить.
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Vortex
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3703
Зарегистрирован: 20 дек 2006, 09:31
Откуда: Рязань

Сообщение Vortex » 01 дек 2007, 13:56

Алес
Да не продаст тебе никто тут права, и неважно, инвалид ты (даже и не думаю стебаться) или нет. И ваще щас с этим строже стало.
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zemlyanin62
Пользователь RZN.info
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
Откуда: пос. Солотча
Контактная информация:
Контактная информация пользователя zemlyanin62

Сообщение zemlyanin62 » 02 дек 2007, 11:45

не проще отучиться на права? чем покупать, кого-то просить! слабаки чтоли такие?:)
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
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salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Сообщение salabus » 02 дек 2007, 21:05

Алес
Честно: не понял - где ты увидел стеб trojan_downloader'а над тобой? Стоит ли обижаться, если никто тебя обижать не хотел?
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автошкола
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:49

Re: Купить права в Рязани?

Сообщение автошкола » Сегодня, 11:53

47 купить права
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автошкола
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 11:49

Re: Купить права в Рязани?

Сообщение автошкола » Сегодня, 11:56

все можно решить обратись по номеру 8952-127-82-25
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