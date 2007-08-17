Сообщение Алес » 19 ноя 2007, 16:21

Наверно тоже придется на все плюнуть и ездить без прав, неееееееетуу у нас в Рязани автошкол для обучения инвалидов-колясочников, а уже три года безвылазно в квартире, сил нет, врагу не пожелаешь. Хочу на свободу, где купить права?

Теорию я и дома выучу, до травмы почти два с половиной месяца учился в 10училище, не успел до конца пройти курс, вождение- найму хорошего инструктора.



Устал я дома и не крепость он для меня уже давно, а тюрьма!