Купить права в Рязани?
Все темы про ЭТО + автошколы, законы …
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 авг 2007, 07:07
По поводу встречки... не далее как пару дней назад на М4 под Краснодаром - ночь, дождина вливает такой, что не видно ваще ни шиша, кроме авариек машин, стоящих в изобилии на обочинах. И все равно скорость потока 25-30 км/ч, все равно находились черти, которых эта скорость не устраивала и они вжигали дай боже, обгоняя, как слева, так и справа.
- Almamegretta
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 29 окт 2007, 21:25
- Откуда: Волшебная страна
Наверно тоже придется на все плюнуть и ездить без прав, неееееееетуу у нас в Рязани автошкол для обучения инвалидов-колясочников, а уже три года безвылазно в квартире, сил нет, врагу не пожелаешь. Хочу на свободу, где купить права?
Теорию я и дома выучу, до травмы почти два с половиной месяца учился в 10училище, не успел до конца пройти курс, вождение- найму хорошего инструктора.
Устал я дома и не крепость он для меня уже давно, а тюрьма!
Теорию я и дома выучу, до травмы почти два с половиной месяца учился в 10училище, не успел до конца пройти курс, вождение- найму хорошего инструктора.
Устал я дома и не крепость он для меня уже давно, а тюрьма!
- trojan_downloader
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 811
- Зарегистрирован: 04 мар 2006, 18:35
- Контактная информация:
trojan_downloader
Кстати насчет стеба над тем что я инвалид, с вашей стороны не уместно, если есть контуженные наглухо и хохмят над чьей то проблемой, то распространять как минимум некрасиво. В этой жизни никто ни от чего не застрахован.
Реально нужны права, устал, войдите в положенние и просто поймите, выхода нет кроме того как их купить.
Кстати насчет стеба над тем что я инвалид, с вашей стороны не уместно, если есть контуженные наглухо и хохмят над чьей то проблемой, то распространять как минимум некрасиво. В этой жизни никто ни от чего не застрахован.
Реально нужны права, устал, войдите в положенние и просто поймите, выхода нет кроме того как их купить.
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 710
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Купить права в Рязани?
47 купить права
Re: Купить права в Рязани?
все можно решить обратись по номеру 8952-127-82-25
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость