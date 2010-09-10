Сообщение Ryazpar » 16 июн 2017, 19:57

В России разумные граждане.



Ограничение курения в общественных местах оказалось самой действенной мерой по снижению числа курильщиков в России, сообщил в ходе совещания в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По его словам, в России наиболее комплексный антитабачный закон, и все независимые исследования показывают снижение потребителей табака.

Так, за время активной антитабачный кампании с 2009 года количество курильщиков в России снизилось примерно на 25%, в 2016 году — с 41% в 2009 до 31% в 2016 курильщиков.



Сам не курю, но уже заметил некоторое снижение количества курящих граждан.

Есть знакомые, которые бросили курить.

Чаще стал замечать картины, когда бомжи копаются в урнах, чтобы набрать окурков.

Виды такого будущего не привлекает молодежь.



Но все равно еще очень много в России курильщиков.

Я вот думаю, что в России мало используются законодательные ограничения для курильщиков на поле трудовой деятельности.

По моему мнению в таких профессиях как учитель, тренер, воспитатель, руководитель кружка, нужно ввести запрет на профессию, если данные граждане курят, просто запрет курения в школе или другом учебном заведении, этого мало.

Можно также ввести запрет, для студентов обучающихся в педагогических университетах, за счет государственного финансирования. Таких студентов нужно просто отчислять из университета, педагог не должен курить.