Налог на курильщиков как форма оздоровления общества

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ryazpar
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 13:29

Налог на курильщиков как форма оздоровления общества

Сообщение Ryazpar » 15 июн 2017, 21:23

Многие хотят бросить курить, но не в силах это сделать.
Я думаю, что государство должно помочь в этом курильщикам "значительно увеличив акцизы на табачные изделия".

Как Вы думаете, если к 2018 году добавить акцизов на каждую сигарету рубликов по 10, процентов 30 курильщиков бросит курить ?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7199
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества

Сообщение ivanes » 16 июн 2017, 09:56

Курильщик - привык к никотину.За это заплатит любые деньги.
Наркоман- привык к кайфу.Он уже платит за кайф большие деньги.
Повышение цен на сигареты не снизит число любителей никотина. Электронику уже курят.Она дорогая.
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Ryazpar
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 13:29

Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества

Сообщение Ryazpar » 16 июн 2017, 19:57

В России разумные граждане.

Ограничение курения в общественных местах оказалось самой действенной мерой по снижению числа курильщиков в России, сообщил в ходе совещания в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.
По его словам, в России наиболее комплексный антитабачный закон, и все независимые исследования показывают снижение потребителей табака.
Так, за время активной антитабачный кампании с 2009 года количество курильщиков в России снизилось примерно на 25%, в 2016 году — с 41% в 2009 до 31% в 2016 курильщиков.

Сам не курю, но уже заметил некоторое снижение количества курящих граждан.
Есть знакомые, которые бросили курить.
Чаще стал замечать картины, когда бомжи копаются в урнах, чтобы набрать окурков.
Виды такого будущего не привлекает молодежь.

Но все равно еще очень много в России курильщиков.
Я вот думаю, что в России мало используются законодательные ограничения для курильщиков на поле трудовой деятельности.
По моему мнению в таких профессиях как учитель, тренер, воспитатель, руководитель кружка, нужно ввести запрет на профессию, если данные граждане курят, просто запрет курения в школе или другом учебном заведении, этого мало.
Можно также ввести запрет, для студентов обучающихся в педагогических университетах, за счет государственного финансирования. Таких студентов нужно просто отчислять из университета, педагог не должен курить.
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obyvatell
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 20:34

Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества

Сообщение obyvatell » Вчера, 22:00

Курильщиков стало чуть меньше, но они всё ещё раздражают, особенно когда курят в подъездах, иногода и в лифт зайти невозможно, встречаются идиоты.
Некоторые знакомые бросили курить из-за ценовой политики государства.
Думаю, что курс повышения налогов на табачные изделия выбран правильный.
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