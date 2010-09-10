Налог на курильщиков как форма оздоровления общества
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Налог на курильщиков как форма оздоровления общества
Многие хотят бросить курить, но не в силах это сделать.
Я думаю, что государство должно помочь в этом курильщикам "значительно увеличив акцизы на табачные изделия".
Как Вы думаете, если к 2018 году добавить акцизов на каждую сигарету рубликов по 10, процентов 30 курильщиков бросит курить ?
Я думаю, что государство должно помочь в этом курильщикам "значительно увеличив акцизы на табачные изделия".
Как Вы думаете, если к 2018 году добавить акцизов на каждую сигарету рубликов по 10, процентов 30 курильщиков бросит курить ?
Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества
Курильщик - привык к никотину.За это заплатит любые деньги.
Наркоман- привык к кайфу.Он уже платит за кайф большие деньги.
Повышение цен на сигареты не снизит число любителей никотина. Электронику уже курят.Она дорогая.
Наркоман- привык к кайфу.Он уже платит за кайф большие деньги.
Повышение цен на сигареты не снизит число любителей никотина. Электронику уже курят.Она дорогая.
Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества
В России разумные граждане.
Ограничение курения в общественных местах оказалось самой действенной мерой по снижению числа курильщиков в России, сообщил в ходе совещания в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.
По его словам, в России наиболее комплексный антитабачный закон, и все независимые исследования показывают снижение потребителей табака.
Так, за время активной антитабачный кампании с 2009 года количество курильщиков в России снизилось примерно на 25%, в 2016 году — с 41% в 2009 до 31% в 2016 курильщиков.
Сам не курю, но уже заметил некоторое снижение количества курящих граждан.
Есть знакомые, которые бросили курить.
Чаще стал замечать картины, когда бомжи копаются в урнах, чтобы набрать окурков.
Виды такого будущего не привлекает молодежь.
Но все равно еще очень много в России курильщиков.
Я вот думаю, что в России мало используются законодательные ограничения для курильщиков на поле трудовой деятельности.
По моему мнению в таких профессиях как учитель, тренер, воспитатель, руководитель кружка, нужно ввести запрет на профессию, если данные граждане курят, просто запрет курения в школе или другом учебном заведении, этого мало.
Можно также ввести запрет, для студентов обучающихся в педагогических университетах, за счет государственного финансирования. Таких студентов нужно просто отчислять из университета, педагог не должен курить.
Ограничение курения в общественных местах оказалось самой действенной мерой по снижению числа курильщиков в России, сообщил в ходе совещания в Сочи директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.
По его словам, в России наиболее комплексный антитабачный закон, и все независимые исследования показывают снижение потребителей табака.
Так, за время активной антитабачный кампании с 2009 года количество курильщиков в России снизилось примерно на 25%, в 2016 году — с 41% в 2009 до 31% в 2016 курильщиков.
Сам не курю, но уже заметил некоторое снижение количества курящих граждан.
Есть знакомые, которые бросили курить.
Чаще стал замечать картины, когда бомжи копаются в урнах, чтобы набрать окурков.
Виды такого будущего не привлекает молодежь.
Но все равно еще очень много в России курильщиков.
Я вот думаю, что в России мало используются законодательные ограничения для курильщиков на поле трудовой деятельности.
По моему мнению в таких профессиях как учитель, тренер, воспитатель, руководитель кружка, нужно ввести запрет на профессию, если данные граждане курят, просто запрет курения в школе или другом учебном заведении, этого мало.
Можно также ввести запрет, для студентов обучающихся в педагогических университетах, за счет государственного финансирования. Таких студентов нужно просто отчислять из университета, педагог не должен курить.
Re: Налог на курильщиков как форма оздоровления общества
Курильщиков стало чуть меньше, но они всё ещё раздражают, особенно когда курят в подъездах, иногода и в лифт зайти невозможно, встречаются идиоты.
Некоторые знакомые бросили курить из-за ценовой политики государства.
Думаю, что курс повышения налогов на табачные изделия выбран правильный.
Некоторые знакомые бросили курить из-за ценовой политики государства.
Думаю, что курс повышения налогов на табачные изделия выбран правильный.
Re:Как бороться с курением на работе.
Акцизы на табачную продукцию, конечно нужное дело, но мне кажется, люди все рано курить и покупать все будет. Тут нужен комплексный подход, вот тогда может и получится, победить эту привычку !
Вокруг курения на работе ведутся самые ожесточенные споры, в том числе и с множеством объективных положительных доводов в пользу отсутствия давления на работников. Ведь курение само по себе является зависимостью и ограничение работника в удовлетворении его потребностей может привести к падению эффективности труда,
А какие есть способы борьбы с курением на работе, можете вот тут почитать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/vrednye-privychki-na-rabote-kak-borotsya-s-kurilshhikami-i-stoit-li-eto-delat.html. Моет что-то и Вам пригодится ! У нас ввели поощрения для не курящих, хорошая штука, я получаю.
Вокруг курения на работе ведутся самые ожесточенные споры, в том числе и с множеством объективных положительных доводов в пользу отсутствия давления на работников. Ведь курение само по себе является зависимостью и ограничение работника в удовлетворении его потребностей может привести к падению эффективности труда,
А какие есть способы борьбы с курением на работе, можете вот тут почитать https://delatdelo.com/organizaciya-biznesa/vrednye-privychki-na-rabote-kak-borotsya-s-kurilshhikami-i-stoit-li-eto-delat.html. Моет что-то и Вам пригодится ! У нас ввели поощрения для не курящих, хорошая штука, я получаю.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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