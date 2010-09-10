Незаметная но опасная УК ЖИЛГАРАНТСЕРВИС
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Незаметная но опасная УК ЖИЛГАРАНТСЕРВИС
Уважаемые горожане! В нашем городе продолжают появляться "мутные" управляющие компании, которые непонятно кем созданы, зато понятно для чего - ГРАБИТЬ НАРОД. И продолжаться это будет ровно столько, сколько жильцы это позволят. Одна из таких ООО ХОРС, вообще ничего не делают, и непонятно как на дома попадают, говорят, что конкурсы выигрывают. Но есть банды и поопаснее. ООО УК Жилгарантсервис например. Всегда используют одну и ту же схему: имитируют собрания, по факту им никто ничего не подписывает, но документы яко бы у них есть, договариваются с кем нибудь из жильцов в доме и дело в шляпе. так произошло уже на нескольких домах. Интересно куда смотрят власти города. Ничего совершенно не делают, да чего говорить, даже не планируют делать. Видно, что фирма на год - два открыта, люди денег решили срубить на простоте горожан. Народ будьте бдительны. Не пускайте этих ребят на порог. Ну уж если появятся они у вас, срочно собирайте собрание и приглашайте жилищную инспекцию, иначе беды не миновать
Re: Незаметная но опасная УК ЖИЛГАРАНТСЕРВИС
к ЖилгарантСервису у меня как жильца и собственника претензий нет - убирают подъезды, территорию, мусор, вовремя реагируют на заявки. Самое главное, компания работает для жителей, может поэтому представляет опасность для других УК - за 2 месяца уже были устранены проблемы с уличным освещением, установлены поручни и откидные пандусы, постоянно осуществляется мелкий ремонт. Были проблемы по счетам и оплате в переходный период в течение полутора месяцев, когда переходили от УК застройщика, но эти проблемы по большей части были со стороны КВЦ и водоканала и ущерба собственникам не принесли.
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