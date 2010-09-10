Новостройки от застройщика «Северная строительная компания» г.Рязань

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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severnayanew
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 22:45

Новостройки от застройщика «Северная строительная компания» г.Рязань

Сообщение severnayanew » 20 июн 2017, 22:54

Сообразно оценке независимых профессионалов, главные места рейтинга по продаже готовой и строящейся объектов недвижимости 2016 года занимает ООО «Северная компания» Рязань Официальный вебсайт (новостройки продаются по договору долевого участия 214-ФЗ) рекомендует инвестировать средства в прогрессивные гостиничные и бизнес-центры, офисные строения, жилые здания и комплексы с благоустроенной территорией

ООО «Северная компания» известна на рынке строительства более 17 лет, успешно реализуя объекты индивидуальной разработки, она задает новое зодческое направление города В приоритете фирмы - создание удобных домов и комплексов, развитие общественных инфраструктурных направлений для будущих новоселов Высокий уровень мастерства работников «Северной компании» гарантирует успешное прохождение результатов строительства через жесткий контроль, что предопределяет соблюдение утвержденных сроков сдачи строящихся объектов в эксплуатацию


severnaya-kompaniya ru/ северная компания рязань официальный
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AaronCH
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 19:06

http://medico.su/

Сообщение AaronCH » 59 минут назад

medico su/publikatsii/onkologiya/ доброкачественные и злокачественные опухоли
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