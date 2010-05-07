Сообщение Пётр Линёв » 27 мар 2013, 00:48

про "май"...

Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. С другой стороны, римский поэт Овидий утверждал, что месяц май получил имя в честь maiores или «старейшин», и что следующий месяц (июнь) наименован в честь iuniores, или «молодых людей» (Fasti VI.88).

Исторические европейские названия мая включают обозначение, используемое Карлом Великим — Wonnemond (от древнегерманского wunnimanot — «месяц пастбищ»). В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался травный, также — ярець (в честь славянского бога Ярилы[3]), в народных месяцесловах — травник, цветень. Название «май» (в церковных книгах — маий), как и названия прочих месяцев, перешло в Россию от Византии.

У крестьянина было много работы, поэтому это время традиционно не считалось подходящим для свадеб и сватовства, что нашло отражение в русской поговорке: «рад бы жениться, да май не велит»,[3] и в различных суевериях о неблагоприятных майских союзах. Сходные представления имелись и у древних римлян, так Овидием утверждается, что «в мае выходят замуж только зловредные и распутные». Плутарх также пишет, что «римляне в мае не женятся, но ожидают июня». Древние франки в мае наказывали мужей, распустивших своих жён, давшим им чрезмерную свободу.[5]

Подсел на Canon .