Майские свадьбы

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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FemmeFatale
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 04 май 2010, 22:30

Re: Майские свадьбы

Сообщение FemmeFatale » 07 май 2010, 20:43

я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Майские свадьбы

Сообщение Марвин Гудмэн » 17 май 2010, 19:49

Плаваю в эту субботу в полдень на матрасе на Уржанском озере, а мимо свадьба проезжает, по направлению из города. Невеста высунулась из машины, прям вся невозможная.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Майские свадьбы

Сообщение Zayec » 17 май 2010, 21:46

Марвин Гудмэн писал(а):Невеста высунулась из машины, прям вся невозможная.

Случаем не такая? http://repka.tv/video/9144/
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Майские свадьбы

Сообщение Марвин Гудмэн » 17 май 2010, 22:53

На видео машина стоИт, поэтому девушка (возможно невеста) и смогла высунуться в окно по пояс и исполнить то, что на видео.
На ходу ничего этого не вышло бы.
Поэтому я видел только голову невесты (настоящей), в открытом заднем окне авто.
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rjazanochka
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 май 2010, 09:50

Re: Майские свадьбы

Сообщение rjazanochka » 20 май 2010, 10:24

qwest
не хотите сняться в сюжете для ТК "Ока"? По поводу майской свадьбы.
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Майские свадьбы

Сообщение Zayec » 20 май 2010, 11:49

rjazanochka
Я хочу! Возьмите меня в массовку. :)
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Майские свадьбы

Сообщение Марвин Гудмэн » 20 май 2010, 12:56

Только не с этими бывшими КВНшиками.
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Майские свадьбы

Сообщение Пётр Линёв » 20 май 2010, 19:12

Не понимаю я эту молодёЖЖж...сиди вот теперь без работы..
Хотя одна есть, 29-го.
Подсел на Canon .
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Майские свадьбы

Сообщение Док » 20 сен 2012, 13:01

Безрадостная новость.
В 2013 году Великий пост - с 18 марта и до 4 мая.
А Пасха - 5 мая.
Красная горка - 11 мая.

Так что ни одной субботы в апреле для свадеб нет.
Your friend in time Emmet L.Brown
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Алиса10
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 16:41

Re: Майские свадьбы

Сообщение Алиса10 » 26 мар 2013, 19:03

FemmeFatale писал(а):я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август

в мае что бы маяться? я бы не пошла.
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Пётр Линёв
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2055
Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
Откуда: Есенинский край

Re: Майские свадьбы

Сообщение Пётр Линёв » 27 мар 2013, 00:48

про "май"...
Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. С другой стороны, римский поэт Овидий утверждал, что месяц май получил имя в честь maiores или «старейшин», и что следующий месяц (июнь) наименован в честь iuniores, или «молодых людей» (Fasti VI.88).
Исторические европейские названия мая включают обозначение, используемое Карлом Великим — Wonnemond (от древнегерманского wunnimanot — «месяц пастбищ»). В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался травный, также — ярець (в честь славянского бога Ярилы[3]), в народных месяцесловах — травник, цветень. Название «май» (в церковных книгах — маий), как и названия прочих месяцев, перешло в Россию от Византии.
У крестьянина было много работы, поэтому это время традиционно не считалось подходящим для свадеб и сватовства, что нашло отражение в русской поговорке: «рад бы жениться, да май не велит»,[3] и в различных суевериях о неблагоприятных майских союзах. Сходные представления имелись и у древних римлян, так Овидием утверждается, что «в мае выходят замуж только зловредные и распутные». Плутарх также пишет, что «римляне в мае не женятся, но ожидают июня». Древние франки в мае наказывали мужей, распустивших своих жён, давшим им чрезмерную свободу.[5]
Подсел на Canon .
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Майские свадьбы

Сообщение Zayec » 27 мар 2013, 07:33

Алиса10 писал(а):
FemmeFatale писал(а):я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август

в мае что бы маяться? я бы не пошла.

Тогда вот прочтите всё внимательно. Имхо Вам будет интересно
http://svadba-msk.ru/magazine/traditions/primeta/
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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Лелечка
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 27 авг 2013, 22:29
Откуда: Рязань

Re: Майские свадьбы

Сообщение Лелечка » 09 сен 2013, 20:58

Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально
Лелечка
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Майские свадьбы

Сообщение Анахорет » 09 сен 2013, 22:04

Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально

Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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Марвин Гудмэн
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2682
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
Откуда: Моя болота

Re: Майские свадьбы

Сообщение Марвин Гудмэн » 10 сен 2013, 07:19

Мне знакомый лабух с Западной Украины (Карпаты/Прикарпатье) писал, что у них в мае свадьбы бывают, хотя и меньше.
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Nadia
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 сен 2013, 20:46
Откуда: Рязань

Re: Майские свадьбы

Сообщение Nadia » 10 сен 2013, 23:06

Анахорет писал(а):
Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально

Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.



Вся Европа и Америка. Там май считается красивым весенним месяцем
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Анахорет
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
Откуда: с околицы

Re: Майские свадьбы

Сообщение Анахорет » 11 сен 2013, 10:19

Nadia писал(а):
Анахорет писал(а):
Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально

Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.



Вся Европа и Америка. Там май считается красивым весенним месяцем

Взял первую попавшеюся-Италию.свадьбы в мае не справляют из-за поклонения в этом месяце Деве Марие.
http://nevesta-nn.ru/kak-prazdnuyut-svadbu-v-evrope.php
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2813
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Майские свадьбы

Сообщение Док » 29 апр 2015, 20:26

Сегодня, в среду, видел в Солотче две свадьбы. Видимо захотели "лучше в среду, чем в мае".
Your friend in time Emmet L.Brown
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lucciiii
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 06:06

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