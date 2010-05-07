Майские свадьбы
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 04 май 2010, 22:30
Re: Майские свадьбы
я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Майские свадьбы
Плаваю в эту субботу в полдень на матрасе на Уржанском озере, а мимо свадьба проезжает, по направлению из города. Невеста высунулась из машины, прям вся невозможная.
Re: Майские свадьбы
Марвин Гудмэн писал(а):Невеста высунулась из машины, прям вся невозможная.
Случаем не такая? http://repka.tv/video/9144/
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Майские свадьбы
На видео машина стоИт, поэтому девушка (возможно невеста) и смогла высунуться в окно по пояс и исполнить то, что на видео.
На ходу ничего этого не вышло бы.
Поэтому я видел только голову невесты (настоящей), в открытом заднем окне авто.
На ходу ничего этого не вышло бы.
Поэтому я видел только голову невесты (настоящей), в открытом заднем окне авто.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 20 май 2010, 09:50
Re: Майские свадьбы
qwest
не хотите сняться в сюжете для ТК "Ока"? По поводу майской свадьбы.
не хотите сняться в сюжете для ТК "Ока"? По поводу майской свадьбы.
Re: Майские свадьбы
rjazanochka
Я хочу! Возьмите меня в массовку.
Я хочу! Возьмите меня в массовку.
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Майские свадьбы
Только не с этими бывшими КВНшиками.
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Майские свадьбы
Не понимаю я эту молодёЖЖж...сиди вот теперь без работы..
Хотя одна есть, 29-го.
Хотя одна есть, 29-го.
Подсел на Canon .
Re: Майские свадьбы
Безрадостная новость.
В 2013 году Великий пост - с 18 марта и до 4 мая.
А Пасха - 5 мая.
Красная горка - 11 мая.
Так что ни одной субботы в апреле для свадеб нет.
В 2013 году Великий пост - с 18 марта и до 4 мая.
А Пасха - 5 мая.
Красная горка - 11 мая.
Так что ни одной субботы в апреле для свадеб нет.
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Майские свадьбы
FemmeFatale писал(а):я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август
в мае что бы маяться? я бы не пошла.
- Пётр Линёв
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2055
- Зарегистрирован: 12 янв 2008, 22:01
- Откуда: Есенинский край
Re: Майские свадьбы
про "май"...
Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. С другой стороны, римский поэт Овидий утверждал, что месяц май получил имя в честь maiores или «старейшин», и что следующий месяц (июнь) наименован в честь iuniores, или «молодых людей» (Fasti VI.88).
Исторические европейские названия мая включают обозначение, используемое Карлом Великим — Wonnemond (от древнегерманского wunnimanot — «месяц пастбищ»). В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался травный, также — ярець (в честь славянского бога Ярилы[3]), в народных месяцесловах — травник, цветень. Название «май» (в церковных книгах — маий), как и названия прочих месяцев, перешло в Россию от Византии.
У крестьянина было много работы, поэтому это время традиционно не считалось подходящим для свадеб и сватовства, что нашло отражение в русской поговорке: «рад бы жениться, да май не велит»,[3] и в различных суевериях о неблагоприятных майских союзах. Сходные представления имелись и у древних римлян, так Овидием утверждается, что «в мае выходят замуж только зловредные и распутные». Плутарх также пишет, что «римляне в мае не женятся, но ожидают июня». Древние франки в мае наказывали мужей, распустивших своих жён, давшим им чрезмерную свободу.[5]
Месяц май был назван в честь греческой богини Майи, которая отождествлялась с римской богиней плодородия Bona Dea (Добрая Богиня), чей праздник приходился на это время. С другой стороны, римский поэт Овидий утверждал, что месяц май получил имя в честь maiores или «старейшин», и что следующий месяц (июнь) наименован в честь iuniores, или «молодых людей» (Fasti VI.88).
Исторические европейские названия мая включают обозначение, используемое Карлом Великим — Wonnemond (от древнегерманского wunnimanot — «месяц пастбищ»). В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц назывался травный, также — ярець (в честь славянского бога Ярилы[3]), в народных месяцесловах — травник, цветень. Название «май» (в церковных книгах — маий), как и названия прочих месяцев, перешло в Россию от Византии.
У крестьянина было много работы, поэтому это время традиционно не считалось подходящим для свадеб и сватовства, что нашло отражение в русской поговорке: «рад бы жениться, да май не велит»,[3] и в различных суевериях о неблагоприятных майских союзах. Сходные представления имелись и у древних римлян, так Овидием утверждается, что «в мае выходят замуж только зловредные и распутные». Плутарх также пишет, что «римляне в мае не женятся, но ожидают июня». Древние франки в мае наказывали мужей, распустивших своих жён, давшим им чрезмерную свободу.[5]
Подсел на Canon .
Re: Майские свадьбы
Алиса10 писал(а):FemmeFatale писал(а):я бы с великой радостью замуж в мае пошла, но предложение в апреле было сделано... поэтому август
в мае что бы маяться? я бы не пошла.
Тогда вот прочтите всё внимательно. Имхо Вам будет интересно
http://svadba-msk.ru/magazine/traditions/primeta/
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
Re: Майские свадьбы
Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально
Лелечка
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Майские свадьбы
Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально
Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
- Марвин Гудмэн
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2682
- Зарегистрирован: 29 апр 2007, 19:45
- Откуда: Моя болота
Re: Майские свадьбы
Мне знакомый лабух с Западной Украины (Карпаты/Прикарпатье) писал, что у них в мае свадьбы бывают, хотя и меньше.
Re: Майские свадьбы
Анахорет писал(а):Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально
Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.
Вся Европа и Америка. Там май считается красивым весенним месяцем
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1536
- Зарегистрирован: 08 авг 2011, 03:38
- Откуда: с околицы
Re: Майские свадьбы
Nadia писал(а):Анахорет писал(а):Лелечка писал(а):Во всех нормальных странах свадьба в мае- это очень красиво, майские свадьбы распространены. Деревья цветут, очень красиво. Только в России придумали идиотскую, непонятно на чем основанную примету про май и поэтому свадьбы редкость. Печально
Страссть как хочется увидеть список этих нормальных стран.
Вся Европа и Америка. Там май считается красивым весенним месяцем
Взял первую попавшеюся-Италию.свадьбы в мае не справляют из-за поклонения в этом месяце Деве Марие.
http://nevesta-nn.ru/kak-prazdnuyut-svadbu-v-evrope.php
Я никогда не ездил на слоне,имел в любви большие неудачи (с)
Re: Майские свадьбы
Сегодня, в среду, видел в Солотче две свадьбы. Видимо захотели "лучше в среду, чем в мае".
Your friend in time Emmet L.Brown
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