Места проведения
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Fafhrd
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Места проведения
Несколько лет назад расписывали на Каляева, сейчас не знаю.
Re: Места проведения
да вроде бы во всех
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Места проведения
14-го февраля и во дворце бракосочетания регистрировали. А расписаться можно практически в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Разве нет? или нужна торжественная регистрация?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
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Re: Места проведения
Теперь регистрация в пятницу только в во дворце, другие отдыхают перед субботой )).
Re: Места проведения
А есть какая ни будь информация про Концертно-банкетный зал «Москва» который в Премьере. Хотим отмечать там свадьбу. Заведение новое, отзывов мало. Может кто что знает?
Re: Места проведения
Говорят, что из за кризиса в Рязани закрылись заведения: Ангелз, Балкон (в Премьере), Телега, Шервуд. Кто ещё закрылся?
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2016, 13:39
Re: Места проведения
Кто нибудь в Рязани занимается выездными мероприятиями? Я имею в виду что то типа выездного бара.. нашла в контакте некий "First bar", но отзывов про него нет..
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 541
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Места проведения
Год назад был "Мобильный бар" в Рязани, http://vk.com/mobilniybar . Как они работают видел.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сегодня, 02:33
- Откуда: Ukraine
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