Места проведения

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Fafhrd
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 6781
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Места проведения

Сообщение Fafhrd » 20 фев 2014, 20:54

Несколько лет назад расписывали на Каляева, сейчас не знаю.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Места проведения

Сообщение ZZ » 20 фев 2014, 23:41

да вроде бы во всех
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Места проведения

Сообщение бабайка » 20 фев 2014, 23:57

14-го февраля и во дворце бракосочетания регистрировали. А расписаться можно практически в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Разве нет? или нужна торжественная регистрация?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Места проведения

Сообщение DJMER » 21 фев 2014, 16:55

Теперь регистрация в пятницу только в во дворце, другие отдыхают перед субботой )).
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Serj1986
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 15:36

Re: Места проведения

Сообщение Serj1986 » 11 мар 2014, 22:46

А есть какая ни будь информация про Концертно-банкетный зал «Москва» который в Премьере. Хотим отмечать там свадьбу. Заведение новое, отзывов мало. Может кто что знает?
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Места проведения

Сообщение Док » 15 июн 2015, 09:25

Говорят, что из за кризиса в Рязани закрылись заведения: Ангелз, Балкон (в Премьере), Телега, Шервуд. Кто ещё закрылся?
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Бар-Маркет
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 13:39

Re: Места проведения

Сообщение Бар-Маркет » 11 фев 2016, 13:51

Кто нибудь в Рязани занимается выездными мероприятиями? Я имею в виду что то типа выездного бара.. нашла в контакте некий "First bar", но отзывов про него нет..
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Места проведения

Сообщение DJMER » 11 фев 2016, 14:31

Год назад был "Мобильный бар" в Рязани, http://vk.com/mobilniybar . Как они работают видел.
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Scotterulp
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сегодня, 02:33
Откуда: Ukraine
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volvopremium.ru

Сообщение Scotterulp » Сегодня, 03:48

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