Сообщение бабайка » 20 фев 2014, 23:57

14-го февраля и во дворце бракосочетания регистрировали. А расписаться можно практически в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Разве нет? или нужна торжественная регистрация?

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)