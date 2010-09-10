Места проведения
Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.
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Re: Места проведения
Несколько лет назад расписывали на Каляева, сейчас не знаю.
Re: Места проведения
да вроде бы во всех
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Места проведения
14-го февраля и во дворце бракосочетания регистрировали. А расписаться можно практически в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Разве нет? или нужна торжественная регистрация?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Места проведения
Теперь регистрация в пятницу только в во дворце, другие отдыхают перед субботой )).
Re: Места проведения
А есть какая ни будь информация про Концертно-банкетный зал «Москва» который в Премьере. Хотим отмечать там свадьбу. Заведение новое, отзывов мало. Может кто что знает?
Re: Места проведения
Говорят, что из за кризиса в Рязани закрылись заведения: Ангелз, Балкон (в Премьере), Телега, Шервуд. Кто ещё закрылся?
Your friend in time Emmet L.Brown
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2016, 13:39
Re: Места проведения
Кто нибудь в Рязани занимается выездными мероприятиями? Я имею в виду что то типа выездного бара.. нашла в контакте некий "First bar", но отзывов про него нет..
- DJMER
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Места проведения
Год назад был "Мобильный бар" в Рязани, http://vk.com/mobilniybar . Как они работают видел.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Места проведения
Рома, его открыли, там машинки ездят. Места для прохождения колонны велосипедистов там нет. хотя места чудные, я бы с радостью туда, да. Думаю оптимально от моста сразу направо, там поля/луга, протоки и все, что душа пожелает. Если хочешь, с удовольствием съезжу с тобой туда на разведку, возьмем Летчика, он местный.
Грунты там с песочком.
Налево поселочки, прямо-развязка и поля тоже, но не так уютненько, как если бы направо.
Может нам помогут провести велоколонну в день закрытия, дяденьки ГИБДД?
Я так понимаю, речь идет о следующем годе, не об этом?
в другой теме справшивали про ремонт частотников, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
Грунты там с песочком.
Налево поселочки, прямо-развязка и поля тоже, но не так уютненько, как если бы направо.
Может нам помогут провести велоколонну в день закрытия, дяденьки ГИБДД?
Я так понимаю, речь идет о следующем годе, не об этом?
в другой теме справшивали про ремонт частотников, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
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