Места проведения

Форум для тех кому предстоит играть свадьбу в Рязани. Профессиональные темы для исполнителей.

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Fafhrd
Знаток RZN.info
Сообщения: 6778
Зарегистрирован: 16 июн 2005, 08:18
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Re: Места проведения

Сообщение Fafhrd » 20 фев 2014, 20:54

Несколько лет назад расписывали на Каляева, сейчас не знаю.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16336
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Места проведения

Сообщение ZZ » 20 фев 2014, 23:41

да вроде бы во всех
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Места проведения

Сообщение бабайка » 20 фев 2014, 23:57

14-го февраля и во дворце бракосочетания регистрировали. А расписаться можно практически в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Разве нет? или нужна торжественная регистрация?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Места проведения

Сообщение DJMER » 21 фев 2014, 16:55

Теперь регистрация в пятницу только в во дворце, другие отдыхают перед субботой )).
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Serj1986
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 15:36

Re: Места проведения

Сообщение Serj1986 » 11 мар 2014, 22:46

А есть какая ни будь информация про Концертно-банкетный зал «Москва» который в Премьере. Хотим отмечать там свадьбу. Заведение новое, отзывов мало. Может кто что знает?
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Места проведения

Сообщение Док » 15 июн 2015, 09:25

Говорят, что из за кризиса в Рязани закрылись заведения: Ангелз, Балкон (в Премьере), Телега, Шервуд. Кто ещё закрылся?
Your friend in time Emmet L.Brown
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Бар-Маркет
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 13:39

Re: Места проведения

Сообщение Бар-Маркет » 11 фев 2016, 13:51

Кто нибудь в Рязани занимается выездными мероприятиями? Я имею в виду что то типа выездного бара.. нашла в контакте некий "First bar", но отзывов про него нет..
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DJMER
Пользователь RZN.info
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 00:20
Откуда: Рязань
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Re: Места проведения

Сообщение DJMER » 11 фев 2016, 14:31

Год назад был "Мобильный бар" в Рязани, http://vk.com/mobilniybar . Как они работают видел.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Места проведения

Сообщение Avesgamer » Сегодня, 12:49

Рома, его открыли, там машинки ездят. Места для прохождения колонны велосипедистов там нет. хотя места чудные, я бы с радостью туда, да. Думаю оптимально от моста сразу направо, там поля/луга, протоки и все, что душа пожелает. Если хочешь, с удовольствием съезжу с тобой туда на разведку, возьмем Летчика, он местный.
Грунты там с песочком.
Налево поселочки, прямо-развязка и поля тоже, но не так уютненько, как если бы направо.
Может нам помогут провести велоколонну в день закрытия, дяденьки ГИБДД?
Я так понимаю, речь идет о следующем годе, не об этом?


в другой теме справшивали про ремонт частотников, рекомендую - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/
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